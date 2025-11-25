Xiaomi представила розумний водонагрівач для гарячого душу в холодну пору року

Xiaomi випустила розумний газовий водонагрівач Mijia Smart Gas Water Heater 2 об’ємом 16 л. Основна особливість цієї моделі — функція «нульової температури холодної води», яка забезпечує миттєву подачу гарячої води, використовуючи вбудований циркуляційний насос для попереднього нагрівання труб.

Пристрій підтримує кілька сценаріїв попереднього нагрівання, включаючи автоматичну активацію за потоком води або синхронізацію з іншими розумними пристроями Xiaomi.

Водонагрівач оснащений двопривідною системою регулювання потоку води, що підтримує стабільну температуру на виході з точністю ±0,5°C. Інтелектуальний алгоритм контролює співвідношення води і газу для рівномірного горіння.

Новинка інтегрується з HyperOS і додатком Mi Home, що дозволяє повністю керувати водонагрівачем дистанційно, планувати нагрів і створювати індивідуальні сценарії автоматизації спільно з іншими пристроями розумного будинку.

Для надійної роботи в багатоповерхових квартирах використовується високопродуктивний насос TSI і вентилятор з десятьма рівнями повітряного потоку. Водонагрівач отримав сертифікат безшумної роботи CQC рівня 1 і включає в себе сім шумопоглинаючих структур. Чотириступенева система фільтрації покращує якість води, а мінімалістичний перлинно-білий корпус вписується в будь-який інтер’єр. Крім того, девайс підтримує ряд функцій безпеки: захист від зриву полум’я, перегріву, сухого горіння і витоків, а також контроль стабільності горіння.

Водонагрівач Xiaomi Mijia Smart Gas Water Heater 2 поки доступний тільки в Китаї за ціною 1699 юанів (~$239).