Українцям слід готуватися до подорожчання відеокарт AMD

Слідом за модулями оперативної пам’яті, схоже, починають дорожчати і відеокарти. Зарубіжні ЗМІ стверджують, що AMD вже повідомила OEM-партнерів про підвищення відпускних цін — і навіть назвала конкретні цифри.

За інформацією китайського порталу UDN, «червоний» бренд заявив про збільшення відпускної вартості споживчих GPU мінімум на 10%. Журналісти припускають, що це пов’язано з дефіцитом чіпів відеопам’яті через високий попит з боку дата-центрів.

За чутками, в подібній ситуації опинилася і NVIDIA: компанія нібито відклала випуск серії RTX 5000 SUPER через високу ціну чіпів GDDR7. На тлі цього в мережі раніше з’явилися припущення про те, що обидва бренди можуть відмовитися від випуску доступних відеокарт найближчим часом.