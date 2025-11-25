Гороскоп на сьогодні, 25 листопада, для всіх знаків зодіаку
Сьогодні 25 листопада. Це день завершень і м’яких підсумків. Все, що відбувалося протягом тижня, набуває свого сенсу. Подякуйте минулому – воно відкрило нові шляхи.
♈️Овни
Овнам варто звільнити простір для нового. Занадто багато речей утримує увагу. Відпустіть старе без жалю.
Космічна порада: шукайте свободу в завершенні
♉ Тельці
Тельцям день підкаже, що важливіше не кількість справ, а їхній сенс. Зосередьтеся на тому, що живить вас енергією.
Космічна порада: дотримуйтесь суті простого
♊ Близнюки
Близнюкам варто приділити увагу внутрішньому стану. Менше аналізу – більше довіри. Нехай серце буде компасом.
Космічна порада: слухайте правду душі
♋ Раки
Ракам день принесе спокій і ясність. Все стало на свої місця. Відчуйте вдячність.
Космічна порада: шукайте світло в прийнятті
♌ Леви
Левам варто визнати власні досягнення. Іноді важливо просто сказати собі «я впорався». Радість – у визнанні шляху.
Космічна порада: слідуйте сяйву успіху
♍ Діви
Діві день сприятливий для тиші. В усамітненні народжуються важливі думки. Довіртеся спокою.
Космічна порада: слухайте подих тиші
♎ Терези
Терезам варто завершити розпочате. Незакінчені справи забирають енергію. Порядок повертає впевненість.
Космічна порада: шукайте ясність у точці
♏ Скорпіони
Скорпіонам день підкаже, що прощення – звільнення. Внутрішній спокій приходить, коли серце відпускає біль.
Космічна порада: слідуйте світлу очищення
♐ Стрільці
Стрільцям варто відсвяткувати момент. Радість – найкращий підсумок будь-якого шляху. Діліться своїм світлом.
Космічна порада: слухайте музику радості
♑ Козероги
Козерогам день принесе усвідомлення стабільності. Все, що ви побудували, надійне. Дозвольте собі гордість.
Космічна порада: шукайте впевненість в опорі
♒ Водолії
Водоліям варто підбити підсумки внутрішніх змін. Ви стали мудрішими, ніж були вчора. Відзначте це.
Космічна порада: слідуйте зростанню душі
♓ Риби
Рибам день наповнений вдячністю. Нехай вона стане вашим орієнтиром. Все, що є – достатньо.
Космічна порада: шукайте спокій у вдячності