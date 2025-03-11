Преподаванием можно зарабатывать даже более 50 000 грн в месяц: что нужно преподавать

В сознании украинцев укоренилась мысль, что преподавание – это не слишком прибыльная деятельность. Однако, как оказалось, все зависит от предмета, который преподает педагог. В частности, учителя английского сейчас пользуются немалой популярностью и могут зарабатывать даже более 50 000 грн в месяц.

Сколько готовы платить учителям английского?

Крупнейшие кадровые порталы страны переполнены предложениями от различных курсов иностранных языков и онлайн-школ. Вакансий сотни, зарплата же достигает 50 000 грн, а иногда и больше.

Например, одна из компаний-организаторов курсов английского готова платить учителям от 15 000 до 52 000 грн. От кандидата требуют:

владение английским хотя бы на уровне Advanced;

опыт работы с взрослыми учениками.

В другом объявлении центр иностранных языков предлагает преподавателям английского зарплату в размере от 20 000 до 50 000 грн. Но только при условии:

владения языком на уровне Advanced/Proficiency;

наличия диплома о высшем образовании по специальности преподаватель, филолог или переводчик;

умения планировать занятия и интересно их проводить.

До 50 000 грн учителям английского готовы платить и в одной из популярных школ разговорного английского. Кандидаты должны соответствовать таким требованиям:

владение английским на уровне от В2 или выше;

опыт преподавания от 3 лет;

высшее образование по специальности филолог или переводчик.

В Украине работников начнут увольнять чаще, чем нанимать

По прогнозам экспертов, рынок труда в Украине в ближайшее время останется стабильным. Не ожидается ни резкого сокращения, ни увеличения количества вакансий.

Однако согласно данным опроса, проведенного среди крупнейших предприятий страны, увольнять работников всё же будут чаще, чем принимать на работу новых. Эта тенденция коснется сразу нескольких отраслей:

Сфера услуг – 78% предприятий сохранят текущий штат, 8% планируют нанимать новых работников, а 14% собираются провести сокращение;

– 78% предприятий сохранят текущий штат, 8% планируют нанимать новых работников, а 14% собираются провести сокращение; Сфера промышленности – 81% компаний сохранит текущее количество работников, 8% планируют расширять штат, 11% избавятся от части кадров;

– 81% компаний сохранит текущее количество работников, 8% планируют расширять штат, 11% избавятся от части кадров; Сфера торговли – 83% не планируют ни увольнений, ни найма, 8% готовы принять новых работников, 9% имеют намерение сократить штат;

– 83% не планируют ни увольнений, ни найма, 8% готовы принять новых работников, 9% имеют намерение сократить штат; Сфера строительства – в 65% предприятий ничего не изменится, 15% активно займутся рекрутингом, а 19% имеют намерение уволить часть работников.

Как видно, большинство предприятий в каждой из упомянутых сфер не собирается значительно менять свой штат. Но если сравнить количество компаний, которые собираются нанимать новых специалистов, с теми, которые планируют «обрезать» коллектив, то последних по меньшей мере в полтора раза больше.