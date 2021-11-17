В Україні накрили цілу мережу з продажу підроблених продуктів харчування

Одяг, побутову техніку, харчові продукти, напої та сигарети сьогодні можна купити в інтернеті. Українці більше довіряють інтернет-продавцям, ніж магазинам. Саме через це зросла кількість фальсифікату.





Ось тільки вмілі ділки не дають ніяких гарантій на свої товари. І якщо покупець захоче повернути свої гроші – нічого не трапиться. Більш того, якщо він отруїться неякісним продуктом – знайти винного теж буде неможливо, вимагати відшкодувати збиток не буде у кого.

Поліція затримала великих виробників підроблених напоїв і делікатесів

Не без допомоги кіберполіції вдалося виявити та ліквідувати цілу мережу з виробництва підроблених продуктів. Домашнє вино, розфасований чай і кава, а також бакалію місцевих виробників продавали під виглядом європейських брендів. Продавець розповідав, як привозить продукти з Італії, Франції, Польщі, а насправді перепродував в кращому випадку товари з оптового складу.

Про належні умови виробництва і мови не йде. Працювали в гаражах, на цементній підлозі. Цех з виробництва був розташовані відразу в трьох областях України: Києві та Київській області, Львівській та Хмельницькій областях. У списку фальсифікатів виявилися:

фісташки;

хамон;

цукерки;

алкоголь.

Через інтернет-магазини та соціальні мережі українцям під виглядом дорогих делікатесів пропонували місцеву підробку. При наявності вакууматора і кольорового принтера друкували етикетки та виготовляли упаковку.

Охочих купити “заморську смакоту” за супер-ціною було дуже багато. Організація поставляла свою продукцію по всій Україні, оборот становив мільйони гривень. Бізнес дуже прибутковий, замовлення були на місяці вперед.

Тільки під час обшуку поліція вилучила у злочинців 4,5 млн гривень і 60 тонн сировини, яку готували на реалізацію. Тепер злочинцям загрожує штраф до 255 тисяч гривень. За даним фактом ведеться кримінальне розслідування