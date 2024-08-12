Українцям нагадали прості способи заощадити на оплаті води

Переплата за воду іноді стає справжнім ударом по бюджету пересічної української родини. Як не допустити подібних перерахунків? Редакція GSMinfo зібрала деякі поради.

По-перше, експерти радять вчасно передавати показники лічильника. Інакше оплату розраховують за середнім нормативом, який може бути вищим за кількість дійсно використаної води.

По-друге, “накапати” зайве може і поламаний кран. Експерти радять своєчасно дбати про те, щоб сантехніка була в справному стані.

По-третє, для ефективнішого використання води можна встановити спеціальні пристосування. Так, наприклад, аератори посилять натиск навіть за слабкої подачі. А завдяки важільним змішувачам витрачатиметься вдвічі менше води.

Також експерти порадили використовувати холодну воду замість гарячої за можливості. Наприклад, під час умивання.