В «Дія» тепер можна буде взяти кредит на житло: які умови

В «Дія» днями запрацювала нова вкрай приваблива для користувачів послуга. З її допомогою українці зможуть оформити кредит на житло (іпотеку) за державною програмою на неймовірно вигідних умовах. Щоправда скористатися нею зможуть лише окремі категорії населення. Про чергове оновлення державного застосунку розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Нова іпотечна програма, а відповідно й сервіс у «Дія», називається «єОселя». Вона вже працює але наразі доступна далеко не всім українцям. Оформити кредит на житло через «єОселя» можуть:

військовослужбовці;

працівники силових структур;

медики;

вчителі;

вчені.

Причому представники вищезазначених професій повинні на момент оформлення іпотеки працювати у комунальному або державному секторах. Решта українців наразі не можуть скористатися програмою пільгового кредитування.

Михайло Федоров наголосив. Що нова послуга допоможе користувачам додатку «Дія» оформити кредит, не заповнюючи вручну заяви з десятками, а часом і сотнями полів. Адже «Дія» самостійно підтягує всю інформацію про заявника, використовуючи при цьому дані з 11 різних державних реєстрів.

Крім того сервіс «єОселя» дозволяє подати заявку на отримання іпотеки у 5 українських банків одночасно. Для цього не доведеться особисто відвідувати кожну фінустанову та проходити через низку бюрократичних процедур. В «Дія» це можна зробити дистанційно, витративши лише кілька хвилин свого часу.

Державна іпотечна програма «єОселя» в Україні запрацювала ще у жовтні. Проте до цього моменту нею не можна було скористатися через «Дія». Програма має надзвичайно вигідні для українців умови кредитування. Житло надається і розстрочку з терміном виплати до 20 років. При цьому перший внесок складає лише 20% від вартості квартири чи будинку.

Наразі оформити іпотеку за програмою «єОселя» громадяни можуть у п’яти банках: ПриватБанк, Ощадбанк, Скай Банк, Укргазбанк та Глобус Банк.