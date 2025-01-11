Названы 2 типа мужчин, у которых нет отбоя от поклонниц: что в них особенного

Привлекательность мужчины не определяется только его внешностью, материальным состоянием или другими очевидными критериями. Часто бывает, что красивая и умная девушка выбирает себе мужчину с совершенно непримечательной внешностью, который не имеет ни собственного жилья, ни автомобиля. Однако она его обожает и смотрит на него как на божество.

Что же отличает этого мужчину от других? Какие черты помогли ему отодвинуть на второй план объективно более успешных претендентов? Оказывается, существует 2 типа мужчин, которые всегда вне конкуренции.

Тип 1: «Мистер заботливость»

Такие мужчины выделяются из-за своей способности заботиться. И речь идет не только о партнерше, но и о друзьях, родственниках, знакомых. Он всегда спросит, как дела, нужна ли какая-то помощь, поможет бабушке перейти дорогу, подберет на улице больную зверюшку и отнесет к ветеринару.

Неудивительно, что за такими мужчинами женщины чувствуют себя как за «каменной стеной». И неважно, сколько он зарабатывает и какой объем его бицепса. Этот типаж просто излучает надежность, влюбляя в себя каждую женщину, которая попадается ему на пути.

Тип 2: «Мистер профессионализм»

Основной характеристикой этого типа является преданность профессии. Такие мужчины в хорошем смысле этого слова «сходят с ума» по своей работе. Причем мотивируют их не деньги, а возможность усовершенствовать свои навыки в выбранном направлении и стать авторитетом.

Если «Мистер заботливость» желает изменить к лучшему жизнь своей партнерши, то цель «Мистера профессионализм» – изменить мир. У этого мужчины есть собственная цель, которой он подчиняет всю свою жизнь. Этот типаж вызывает у женщин неподдельное восхищение своей трудолюбивостью, целеустремленностью и харизматичностью. Именно поэтому женщины охотно бросаются таким мужчинам на шею.

Каких мужчин женщины не любят?

По сравнению с мужчинами, относящимися к двум описанным выше типажам, остальные мужчины не имеют никаких шансов. В частности, самовлюбленные нарциссы, которые мечтают разбогатеть, не шевельнув при этом пальцем, или 40-летние «мальчики», которые живут с родителями, мечтая о успехе – вряд ли найдут себе достойную пару. Ведь любая уважающая себя женщина никогда не выберет спутником жизни взрослого ребенка, которому нужна скорее мать, а не жена.