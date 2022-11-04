Магія повномісяччя: яким знакам зодіаку 8 листопада посміхнется удача

Повномісяччя 8 листопада стане переломним моментом в житті двох знаків зодіаку. У них з’явиться унікальний шанс змінити своє життя. Ці зміни можуть стосуватися як кар’єри, так і особистої сфери. Однак вони будуть кардинальними і принесуть в життя обраних знаків безліч нових почуттів та емоцій.

Астрологи стверджують, що найбільше новомісяччя вплине на Терезів та Козерогів. 8 листопада їм потрібно бути особливо уважними до своєї інтуїції та не гребувати знакіами долі. Інакше вони можуть впустити даний небесами шанс.

Терези

Народжені під цим сузір’ям нарешті вирішать проблеми, які давно не давали їм дихати на повні груди. На роботі Терези зможуть проявити себе з найкращого боку і отримають довгоочікуване підвищення зарплатні, та ще й чималу премію. Від фінансових труднощів не залишиться і сліду, тому представники знаку врешті зважаться на дорогу покупку, про яку мріяли не один рік.

8 листопада Терези можуть зустріти старих друзів або родичів, з якими давно не бачились. Від цієї зустрічі, крім приємного спілкування, вони отримають ще й дорогий подарунок. Внаслідок покращення матеріального становища деякі представники знаку задумаються над започаткуванням власної справи. Вони зуміють заручитися підтримкою впливових людей, які допоможуть перетворити стартап на потужний бізнес.

Козерог

Для Козерогів день повномісяччя стане надзвичайно насиченим. На представників знаку чекає цікава пропозиція, яка допоможе їм піднятися на наступну сходинку у кар’єрі. Дехто з Козерогів у цей день навіть отримає кількаразове підвищення зарплатні. Їхні доходи так разюче зміняться, що представники знаку навіть замисляться про переїзд на нову квартиру.

Самотні Козероги 8 листопада можуть зустріти свою майбутню дружину чи чоловіка. А ті, хто вже в парі, почнуть планувати батьківство і відчуватимуть себе при цьому неймовірно щасливими.