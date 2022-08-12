Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 21 августа

Общий фон предстоящей недели скорее напряженный. Препятствия в делах, перепады настроения, вспыльчивость и вспышки агрессии — основные сложности периода с 15 по 21 августа. В то же время нам будет помогать остро работающий ум, подбрасывающий неожиданные яркие идеи, а также необычная выносливость. В любовной сфере ожидается комфорт и гармония.





Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя очень благоприятная. Она будет способствовать вашим планам и целям. Вы сможете реализовывать их в состоянии игры и потока. Также неделя будет благоприятствовать вашим любовным отношениям и личной жизни. Воспользуйтесь этим.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя скорее напряженная. Будет сложно стронуться с места и начать действовать. Вы можете чувствовать сопротивление — иногда внутреннее, а иногда и внешнее. Также возможны сложности в личных отношениях и романтической сфере. Из позитива — точно работающий ум, помогающий все обдумать и обсудить с окружающими.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя скорее положительная. Период будет способствовать реализации ваших задумок и поможет вам проявиться во всей красе. Также вам будет легко устанавливать контакт с противоположным полом. Воспользуйтесь этим для приятного общения и флирта. Единственное, не желательно пока активно заниматься умственной работой и вести важные переговоры.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя благоприятная. Вам будет легко общаться с окружающими, вы сможете проявить остроту ума и находчивость. Все это будет способствовать повышению вашей самооценки. Можно легко поднимать и решать спорные вопросы, договариваться с окружающими по важным для вас темам.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ожидает положительная неделя. Для вас приближается пора любви, нежности и гармонии. Это отличный период, чтобы создать прекрасные отношения или улучшить существующие. Настройтесь на позитив и активно займитесь этой темой.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень энергичная неделя. У вас получится многое обдумать и предпринять активные действия. Неделя хороша для начала новых проектов, требующих пробивной энергии, отстаивания своих интересов, и просто для активных мероприятий. А также для занятий спортом.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя исключительно благоприятная. Вам удастся проявить себя с яркой стороны, показать свои лучшие качества — красоту, изящество, обаяние. Наслаждайтесь интересным времяпрепровождением. Также неделя подарит вам возможность приятных знакомств и удовольствий в любовной сфере.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам неделя принесет больше напряжения, чем позитива. Внутренние конфликты могут перерастать во внешние — в стычки с окружающими по принципиальным вопросам. У вас будет ощущение, что вам не удается выразить себя. Вероятны сложности в личной сфере. Помогать будет Меркурий — он подарит возможность все обдумать и обсудить, немного привести себя в равновесие.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит положительная неделя. Она поможет выразить себя, проявится и получить уважение. Также период будет позитивным для любовной сферы — возможно приятное общение, флирт, другие удовольствия. Сложности могут ожидать в тех сферах, где нужны точность, пунктуальность, и обязательное следование данным обещаниям.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя благоприятная. Удастся все взвесить и обдумать, а также найти новые неожиданные решения старых проблем. Это отличное время для составления планов, переговоров, другой интеллектуальной работы.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит напряженная неделя. Сложности могут перекочевать из рабочей сферы в личную жизнь. Может складываться ощущение, что вам никак не удается достичь компромисса, найти подход к окружающим или точки соприкосновения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе могут стать особенно путаными. Вам будет сложно решиться на что-то определенное. Возможны мелкие досадные ошибки, приводящие к недоразумениям. Да и в принципе вы можете чувствовать некоторый туман в голове.