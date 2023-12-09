ТЦК у грудні зміщують свою увагу зі спортзалів на інше людне місце

Військові комісари в Україні активно відвідують місця з великою прохідністю, включаючи великі торгові центри та ринки, в рамках своїх зусиль по роботі з потенційними кандидатами на службу в Збройних силах. Ця ініціатива, про яку писав “Фокус” і повідомляв телеграм-канал “Львів”, передбачає, що під час візитів комісарів супроводжують співробітники поліції.

Представники ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки), які раніше роздавали повістки у спортивних залах, тепер розширили свій підхід до більш людних місць. У Тернополі, наприклад, до чоловіків зверталися під час здійснення покупок на місцевих ринках.

Згідно з повідомленням Telegram-каналу “Львів”, під час цього “флешмобу від військкомату” представники військкомату відвідували тернопільський ринок. На відеозаписах видно, як військовослужбовці та правоохоронці спілкуються з покупцями-чоловіками, багато з яких, як повідомляється, були незадоволені можливістю бути мобілізованими для захисту України. Ці зустрічі часто призводили до суперечок з військовими.

Телеграм-канал “Реальний Тернопіль” також повідомляє, що співробітники ТЦК та СП разом з правоохоронцями здійснили подібні візити до торгового центру “Подоляни”.

Ці заходи стали продовженням попередніх масштабних рейдів, проведених працівниками ТЦК в Ужгороді, під час яких повістки отримали чоловіки та тренери спортивних клубів. Крім того, ТЦК поширив свою діяльність на тренажерні зали в Мукачеві та Хусті, націлившись на чоловіків, які займаються нарощуванням м’язової маси.

Нагадаємо, що Верховна Рада України наразі займається оновленням законів, пов’язаних з мобілізацією та військовою службою. Про це повідомив Михайло Цимбалюк, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів, під час нещодавнього національного телемарафону. Він розповів про запропоновані зміни та їхній потенційний вплив.