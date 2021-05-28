Советы по выбору линолеума в частный дом

Почему мы делаем акцент именно на частном доме? Разве чем-то отличается линолеум, предназначенный для квартир? Начнем с того, что в частном доме выше проходимость, так как вы чаще выходите на улицу. Соответственно, напольное покрытие должно быть прочным и более устойчивым к истиранию. А что насчет простоты в уходе? В частном доме всегда больше пыли. Не говоря уже о том, что современные производители предлагают широкий выбор линолеума с различными эксплуатационными характеристиками. Так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов о том, как выбрать линолеум в частный дом, чтобы вам было проще сориентироваться.





Виды линолеума:

Натуральный. Его основа выполнена из джутовой ткани, а в качестве дополнительных ингредиентов используются различные натуральные компоненты, такие как льняное масло или пробковая мука. Главное преимущество — это экологичность. Но стоит такое покрытие тоже недешево.

ПВХ. Это покрытие на тканевой или нетканой теплоизоляционной основе, максимально простое в уходе и эксплуатации.

Алкидный. Исходя из названия ясно, что он изготавливается путем нанесения алкидной смолы на тканевую основу. От этого улучшается тепло- и звукоизоляция.

Коллоксиновый. Почти не используется в быту, так как покрытие очень плохо переносит резкие перепады температур.

Линолеум-релин. Верхний слой (облицовочный) изготавливается путем смешивания резины, пигмента и наполнителя.

На наш взгляд, оптимальным вариантом в соотношении цена/качество является ПВХ линолеум. Но тут уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее. Существует множество подвидов ПВХ-линолеума, начиная от электропроводного, шумопоглощающего, антистатичного и так далее. Но мы хотим чуть подробнее остановиться именно на классах линолеума, так как показатели износостойкости для частного дома важнее.

Классы линолеума:

Коммерческий. Самый износостойкий, так как предназначен для общественных зданий и других мест с высокой проходимостью.

Полукоммерческий. Идеально подойдет для частного дома, так как он дешевле коммерческого, но по прочности почти ему не уступает.

Бытовой. Тоньше и дешевле, но его мы бы рекомендовали использовать только в квартирах.

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