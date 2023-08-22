Гривня пішла у піке: що відбувається з курсом валют 22 серпня

У вівторок вранці курс долара зріс майже на 20 копійок, а європейська валюта в обмінниках наближалася до 42 грн за долар.

До полудня вівторка, 22 серпня, середній курс долара на неофіційному ринку склав 38,43 грн/$ (зростання на 18 копійок порівняно з понеділком) і 38,21 грн/$ (зростання на 13 копійок) у купівлі.

Курс євро підвищився на 16 копійок на продажу (до 41,98 грн./євро) і на 9 копійок на купівлі (до 41,70 грн./євро). Ці цифри базуються на даних моніторингу сайту kurs.com.ua.

Що стосується банківських курсів, то готівковий курс долара в банках в середньому виріс на 5 копійок на продажу (до 38,30 грн./$) і на 10 копійок на купівлі (до 37,60 грн./$) порівняно зі значеннями понеділка. Курс євро підвищився на 10 копійок як на продажу (до 41,90 грн./євро), так і на купівлі (до 41,10 грн./євро), як повідомляє портал “Мінфін”.

ОТП Банк пропонує найнижчий курс продажу долара серед великих банків – 38 грн/$ (зниження на 15 копійок з понеділка). Приватбанк зберігає курс на рівні 38,05 грн/$. В Універсал Банку курс становить 38,15 грн/$ (зростання на 5 копійок). Курс Сенс Банку становить 38,20 грн./$, а Ощадбанку – 38,25 грн./$. Укргазбанк продає по 38,30 грн./$, а курс Укрсиббанку зріс на 5 копійок, до 38,35 грн./$. Ставки в Укрексімбанку та Райффайзен Банку становлять 38,40 грн./$ та 38,45 грн./$ відповідно. ПУМБ підвищив курс на 25 копійок, встановивши його на рівні 38,50 грн/$.

Щодо євро, ОТП Банк пропонує найнижчий курс продажу серед великих банків – 41,60 грн/євро (зниження на 15 копійок). Курс Універсал Банку залишається незмінним на рівні 41,65 грн./євро, а курс Приватбанку зріс на 5 копійок до 41,85 грн./євро. І Сенс Банк, і Ощадбанк продають за курсом 41,85 грн/євро. Укргазбанк і ПУМБ продають по 42 грн./євро. У Райффайзен Банку – 42,15 грн./євро, Укрсиббанк піднявся на 10 копійок до 42,20 грн./євро. Укрексімбанк пропонує найвищий курс продажу євро серед провідних банків – 42,45 грн/євро (зростання на 10 копійок).