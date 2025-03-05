В Україні деякі зарплати зросли ледь не вдвічі: перелік

Згідно з даними великого кадрового порталу, в Україні за останній рік спостерігається значне зростання заробітних плат у ряді спеціальностей. Лідером цього зростання стали радіотехніки, чия середня зарплата в березні 2025 року досягла 40 тис. грн, що на 90% більше, ніж у березні 2024 року.

Серед інших професій, де відзначається суттєве збільшення зарплат, варто виділити методологів (30 тис. грн, +69%), управляючих нерухомістю (80 тис. грн, +68%) та спеціалістів з налаштування техніки (27,5 тис. грн, +65%).

Варто зазначити, що вперше за тривалий час до переліку професій з найшвидшим зростанням зарплат потрапили фармери – спеціалісти, які займаються створенням великої кількості акаунтів у соціальних мережах для використання в рекламних кампаніях. Їхня середня зарплата становить 60 тис. грн, що на 50% більше, ніж рік тому.

Загалом, середня зарплата в Україні, за даними порталу, становить 23,5 тис. грн станом на березень. За рік цей показник зріс на 18%. Традиційно, найвищі зарплати пропонують у Києві (в середньому 27,5 тис. грн), тоді як у Сумах зафіксовано найнижчий показник серед обласних центрів – 17,5 тис. грн.

Серед найпопулярніших вакансій на ринку праці – продавець-консультант із середньою зарплатою 19,5 тис. грн. Також користуються попитом водії (30 тис. грн), кухарі (24,5 тис. грн) та бухгалтери (23,5 тис. грн).

Отже, ринок праці в Україні демонструє позитивну динаміку зростання заробітних плат, особливо в технічних та digital-спеціальностях.