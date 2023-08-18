Не більше 1000 кг. на тиждень: Нова пошта роздає промокоди на безкоштовну достатку

Майже кожен українець знає когось – друга, члена сім’ї чи родича – хто служить на передовій. Нова Пошта пропонує безкоштовну доставку посилок для військових, покриваючи всі витрати. Ця ініціатива доступна для всіх.

Щоб скористатися цією послугою:

Заповніть надану форму;

Вказати військову частину для доставки;

Отримати промокод. Ваш запит буде опрацьовано протягом двох робочих днів.

Важливо зазначити, що кількість промокодів не обмежена, але сумарна вага відправлень на тиждень не повинна перевищувати 1000 кг.

Ініціатива “Гуманітарна пошта України” діє з 2014 року. За ці роки “Нова Пошта” взяла на себе витрати на доставку майже 1 мільйона військових посилок. З початку 2023 року 16 000 українців та 1 500 благодійних організацій і волонтерів скористалися унікальною програмою підтримки “Нова Пошта”.