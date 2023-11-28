В Україні зменшать кількість підстав для відстрочки від призову

Майже через два роки після початку повномасштабної війни в Україні почав рухатись закон про демобілізацію, який, як очікується, буде прийнятий до кінця року. Цей закон в першу чергу спрямований на солдатів, які пройшли тривалу службу без ротації, а також на тих, хто пережив полон. Він також стосується змін у політиці відстрочки від призову.

Запропонований закон пропонує ключові зміни, зокрема, звуження критеріїв для отримання відстрочки. Зокрема, відстрочка для догляду за членом сім’ї першого ступеня споріднення з інвалідністю 1 або 2 групи або таким, що потребує постійного догляду, буде збережена, але ті, хто має дружину/чоловіка з інвалідністю 3 групи, більше не матимуть права на відстрочку. Ця поправка також впливає на тих, хто доглядає за особами, які за рішенням медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Паралельно український парламент обговорює питання розширення критеріїв для постановки на військовий облік. Це розширення може охопити осіб, які раніше служили в іноземних збройних силах до отримання українського громадянства, а також тих, хто має судимість за вчинення кримінальних злочинів і відбував покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, в тому числі звільнених від покарання.

Важливим аспектом законопроекту є офіційне визнання законного права військовослужбовців на демобілізацію після тривалого перебування в зоні бойових дій. Крім того, законопроектом пропонується демобілізація військовослужбовців, які перебувають на фронті два роки безперервно без ротації, а також демобілізація осіб з інвалідністю І та ІІ групи. Він також спрямований на вирішення невирішених питань щодо осіб, які повертаються з полону.

З точки зору соціального захисту, законопроект має на меті систематизувати питання, пов’язані з різними видами відпусток. Це включає положення для осіб, які повертаються з полону, а також у зв’язку з такими обставинами, як народження дитини.