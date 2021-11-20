Експерт розповіли, які речі в будинку у разі пожежі призведуть до отруєння чадним газом.

Як убезпечити себе від можливої ​​пожежі? Як ремонт та меблі в будинку можуть вплинути на зниження ризику страшних наслідків НП?





За словами фахівців, не рекомендується вдома використовувати та зберігати матеріали з показниками по горючості, займистості та токсичності вище другої категорії. Наприклад, фарби на олійній основі або деякі види пластмаси. Небезпеку несуть матеріали, які часто використовуються при ремонті квартир.

«Не можна застосовувати матеріали та обладнання, технічні характеристики яких можуть бути небезпечними у разі виникнення пожеж для мешканців. Наприклад, керамограніт чи керамічна плитка, шпалери на паперовій основі чи гіпсокартонні плити» , — пояснюють експерти.

При цьому фахівці додають, що жодних протипоказань у використанні цих матеріалів немає.

Особливо небезпечні для людини під час займання матеріали, що мають високий показник токсичності та димоутворення. Наприклад, гас – він горить без диму, а є гума, яка виділяє багато густого диму при горінні.

«Скажімо так: найбільша смертність і ушкодження виникають саме через вплив на органи дихання цих небезпечних факторів пожежі або задимлення: токсичні виділення і підвищення температури» , — уточнюють екперти.

Небезпека може бути і в меблів, які ми повсюдно розставляємо в квартирах. Варто звернути увагу на матеріали, які є у складі столів, стільців, крісел та диванів.

«Меблі із пластику, меблі із вставками із пластику, меблі, що містять тканини, які просочуються різними токсичними фарбами. Але для того, щоб спалахнув диван сам по собі, потрібно докласти багато зусиль. Просто так диван ви не підпалите».