В Украине изменят правила расчета пенсий: Зеленский подписал закон

В Украине изменят систему расчета пенсий. На сумму выплат граждан больше не будет влиять размер их заработной платы после 24 февраля 2022 года. Таким образом, будущая пенсия украинцев не снизится из-за войны на сложную экономическую ситуацию в стране. Ведь именно с 24 февраля доходы большей части населения существенно снизились.





Предложение об изменении правил расчета пенсии содержится в законопроекте №7453. Суть этого документа состоит в том, что с начала войны для Пенсионного фонда будет иметь значение только стаж работы гражданина, а не размер его зарплаты. Проще говоря, низкие доходы украинцев в этот сложный период не испортят общую картину и не повлияют на размер их будущих пенсий.

На сегодняшний день в Украине пенсии считают по формуле:

вычисляют соотношение между зарплатой украинца и средней з/п в стране, умножают его на стаж, 1% и среднюю заработную плату в Украине за последние 3 года.

То есть зарплата оказывает очень большое влияние на будущую пенсию граждан. Но согласно новому законопроекту сумма зарплаты, которую граждане получали с 24 февраля, не будет учитываться. Значение будет иметь только полученный за этот период стаж.

Следует отметить, что новая формула исчисления суммы пенсии выгодна далеко не всем украинцам. В частности, воины Вооруженных сил Украины, которых сейчас насчитывается около 1 млн человек, вряд ли обрадуются новому закону. Ведь их доходы за время войны, наоборот, существенно выросли. Они получают ежемесячно по 30 или 100 тыс. грн (на передовой). Такая зарплата могла бы значительно увеличить будущую пенсию.

Однако решение уже принято. Законопроект одобрен и подписан президентом Владимиром Зеленским. Поэтому всем украинцам, которые вскоре планируют выйти на пенсию, размер выплат будут считать уже по новым правилам.