Один из крупнейших украинских банков изменит свое название

Альфа-Банк Украина готовится к переименованию. Идея изменить название возникла у правление финучреждения еще в конце февраля, через несколько дней с начала военных действий в Украине. Похоже, украинский «Альфа-Банк» пытается уничтожить все ниточки, связывающие его с россией, а смена бренда станет первым шагом к воплощению этого плана.





О переименовании известного в Украине банка сообщил Симеон Дянков, бывший министр финансов Болгарии. В апреле НБУ передал ему право голоса по контрольному пакету акций банка.

Для выбора и согласования нового названия правлению банка нужно, прежде всего, провести собрание акционеров. Члены правления Альфа-Банк Украина уже подготовили несколько вариантов названий, которые собираются представить акционерам на голосовании. Однако обнародовать эти варианты руководство финучреждения пока отказалось.

Кроме решения акционеров, для изменения названия банка необходимо, чтобы работали нужные государственные реестры. Ведь официальное переименование сопровождается проведением определенных юридических процедур. Поэтому Симеон Дянков пока собирается лишь утвердить решение об изменении бренда кредитной организации на ежегодном заседании акционеров. А все нотариальные действия будут выполнены, как только откроются государственные реестры.

Экс-министр финансов Болгарии в настоящее время представляет большинство голосов на заседании акционеров «Альфа-Банк Украина», поскольку является официальным доверенным лицом владельца контрольного пакета акций Андрея Косогова.

Стоит отметить, что держателем наибольшей доли активов финучреждения российский бизнесмен Косогов стал после того, как свои акции ему передали попавшие в санкционный список Алексей Кузьмичев и Герман Хан.

На заседании акционеров украинского «Альфа-Банка», кроме смены названия, будет также рассматриваться вопрос о докапитализации за счет российского акционера банка Михаила Фридмана и его партнеров. Сумма предполагаемых финансовых вливаний составляет 1 млрд. дол. С целью докапитализации российских акционеров банка даже собираются освободить от санкций в Украине.