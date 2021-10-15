Ретроградний меркурій не дасть життя зразу декільком знакам Зодіаку

Ретроградний Меркурій знову не дає спокою людству. Астрологи кажуть, що найближчі 4 дні видадуться надзвичайно напруженими для багатьох знаків Зодіаку. В астрології ця планета відповідає за фінанси, освіту, комунікації. Тому коли Меркурій у ретроградному стані, всі ці сфери знаходяться у дисбалансі.





Ретроградність часто плутають із геомагнітними бурями. Все через те, що під час впливу планети метеозалежні люди страждають від підвищеного тиску, приступів мігрені чи погіршеного самопочуття.

Але не для всіх ретроградний Меркурій несе чвари та конфлікти. Астрологи кажуть, що у Овнів висока ймовірність налагодити зв’язки з старими друзями чи родичами саме у цей період.

Тільцям варто зараз приділити увагу здоров’ю, планета сприяє швидкому одуженню. Для Близнюків та Раків триває напружена пора. Непорозуміння із дітьми, конфлікти на роботі, негаразди із друзями переслідують їх майже щодня. Тому їм краще набратись терпіння, не сприймати все близько до серця.

Левам та Дівам краще почати економити гроші. Меркурій перевіряє їх на вміння розпоряджатись фінансами. Терези страждають від самих себе. Депресивний стан викликаний несприятливим впливом планети мине, якщо вони перестануть занурюватись у свої думки. Краще займіться спортом, більше гуляйте на відкритому повітрі.

Скорпіонам треба розставити всі крапки над “і”, що накопичувалися роками. Саме зараз Меркурій вимагає цього, тому щодня створює конфліктні ситуації на роботі та вдома. Ваша недомовленість заважає жити спокійно оточуючим.

Найбільше пощастило Стрільцям та Водоліям. Цього разу ретроградність пройшла повз них. Тому можна спокійно насолоджуватись своїм життям.

Козероги переживають через стосунки. Одинокі знаки почали нові стосунки саме під час впливу третьої планети. Тому вони ніяк не збагнуть, чому нічого “не клеїться”. Почекайте ще 4 дні, і все стане на свої місця.

Рибам краще відмовитись від кредитів, іпотек та інших фінансових справ. Висока вірогідність того, що потрапите до рук аферистів.

Ось так Меркурій перевіряє всі знаки Зодіаку: комусь посміхається, а над кимось відкрито сміється.