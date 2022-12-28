Шахраї придумали нову аферу на відключенні світла

В Україні нещодавно запрацювала нова шахрайська схема. Громадянам телефонують та, прикидаючись представниками мобільних операторів, просять назвати код з СМС. Таке прохання зловмисники обгрунтовують необхідністю перемкнути абонента на іншу мобільну вишку, щоб під час вимкнення світла у нього не зник зв’язок.

Насправді ж комбінація цифр з СМС-повідомлення, отриманого власником номера, дає шахраям змогу «вкрасти» цей номер та використати його для входу у мобільний банкінг та соціальні мережі. Тож наївних українців, які повірять псевдопрацівнику мобільного оператора, можуть обікрасти до нитки.

Нову схему обману зараз активно обговорюють у соцмережах. Інформація про неї з’явилася й на популярному порталі Київ INFO. Там у деталях розповіли як злочинці «обробляють клієнта», запевняючи, що без пароля з СМС його просто не зможуть перемкнути на іншу мобільну вишку. Своїх жертв шахраї лякають зникненням зв’язку в разі блекауту, тобто тиснуть на найбільш болючі точки українців.

Насправді отримати доступ до мобільного номера абонента не так вже і складно. Для цього потрібно лише звернутися до оператора і повідомити про втрату SIM-карти. А потім відповісти йому хоча б на одне з питань:

PUK-код – він зазначений на ваучері eSIM або на пластиковій рамці від SIM-картки та містить 8 цифр;

IMEI-код пристрою, в якому знаходилась стара карта або була встановлена віртуальна картка eSIM;

номери телефонів, з якими абонент спілкувався в останні кілька днів (хоча б два номери).

Власне за допомогою паролю з СМС, який просять зазвати шахраї, можна дізнатися і PUK-код, і IMEI. Тож зловмиснику лишається тільки звернутися до оператора під виглядом власника номеру та цілком легально відновити його SIM-карту.

А якщо це ще й фінансовий номер, прив’язаний до банківського акаунту, в руках у шахрая з’являється повна влада над рахунками своєї жертви. Тож українців вже вкотре попередили не вірити нікому на слово та не називати паролі зі своїх СМС стороннім особам.