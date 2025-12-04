Android-смартфони будуть застерігати від необачних грошових переказів

Google розпочала тестування багаторівневої технології захисту користувачів Android-смартфонів від телефонних шахраїв. Розумний алгоритм здатний запобігти необдуманому грошовому переказу, здійсненому під впливом зловмисників.

Принцип роботи нової технології полягає в тому, щоб застерегти користувача від сумнівних грошових переказів і демонстрації даних банківських додатків.

Якщо користувач транслює екран, розмовляє по телефону з кимось, хто не є в списку контактів, і при цьому відкриває банківський додаток, на екрані з’явиться спливаюче вікно з попередженням, великою червоною кнопкою і написом «Завершити дзвінок», яке також перериває трансляцію екрану.

Можливо, шахраї намагаються отримати доступ до ваших фінансів за допомогою цього дзвінка. З метою вашої безпеки завершіть дзвінок. Це також припинить демонстрацію екрану: той, хто дзвонить, може видавати себе за іншу людину, не дотримуйтесь інструкцій того, хто дзвонить, не повідомляйте особисту або фінансову інформацію.

текст попередження у спливаючому вікні

Зараз нововведення «обкатується» в США на деяких смартфонах, що працюють під управлінням Android 11 або новішої версії ОС. Поки невідомо, коли і в яких країнах ця функція буде розгорнута в повній мірі.