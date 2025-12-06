В США встановили триметрову статую Робокопа

Робокоп був одним з культових персонажів 1990-х, і досі має відданих фанатів. Але найбільше, звичайно, героя люблять у Детройті, де він боровся зі злочинністю.

У Детройті встановили пам’ятник Робокопу, відлитий з бронзи. Висота статуї становить 3,3 метра, а вага — 1,6 тонни. Зустріти роботизованого поліцейського можна в районі Істерн-Маркет, перед студією кіновиробництва Free Age. На створення величезного Робокопа пішло більше 14 років, а ідею для цього підкинув користувач Twitter в 2011 році, який звернувся до тодішнього мера Детройта Дейва Бінга.

У Філадельфії є статуя Роккі, а Робокоп надряпав би Роккі задницю. Він був би чудовим послом Детройта.

Пост у Twitter у 2011 році

Після цього посту почалася робота над створенням статуї Робокопа. Арт-група Imagination Station зібрала понад 67 тисяч доларів на Kickstarter, а скульптором був обраний Джорджіо Джикас.

Статую завершили в 2017 році, але дозвіл на її встановлення було видано тільки в 2022-му. Ще три роки компанія шукала підходяще місце, і тільки зараз все ж знайшла. Такі довгі часові проміжки обумовлені затяжним оформленням страховки і прав на використання персонажа.