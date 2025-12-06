Названо найпопулярніші смартфони третього кварталу 2025 року

Аналітична фірма Counterpoint Research опублікувала звіт про найбільш продавані смартфони в світі за підсумками третього кварталу 2025 року. На першому місці опинився iPhone 16 — третій квартал поспіль. Цікаво, що вся перша десятка була розділена між двома брендами.

За даними Counterpoint Research, iPhone 16 посів перше місце з часткою 4% від усіх проданих моделей. Зростання продажів забезпечили Індія з сезонними акціями та відновлення попиту в Японії. Цікаво, що вихід iPhone 17 не сильно вдарив по продажах базової моделі минулої серії. З другого по четверте місце розташувалися iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max і iPhone 16e.

Місця з п’ятого по дев’яте включно опинилися під контролем Samsung: Galaxy A16 5G, Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56 і Galaxy A16 4G. На думку аналітиків, це обумовлено появою в моделях сімейства Galaxy A ШІ-функцій, доступних раніше тільки у флагманах компанії.

У рейтинг також увійшов новий iPhone 17 Pro Max, який замкнув десятку і став найбільш продаваним смартфоном вересня, незважаючи на обмежену доступність після випуску.