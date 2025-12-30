Шахраї полюють на айфони дітей: як працює нова схема вимагання грошей

Експерти з кібербезпеки попереджають про нову хвилю шахрайства, спрямовану на дітей та підлітків. Зловмисники під виглядом безкоштовних ігор, валюти для відеоігор (наприклад, для Roblox чи Brawl Stars) або ексклюзивного контенту виманюють доступ до Apple ID, блокують смартфон і вимагають викуп.

Як працює схема: Аферисти діють максимально дружелюбно, втираються в довіру в месенджерах або ігрових чатах. Вони спілкуються простою мовою, обіцяють «обійти систему» та надсилають інструкцію, як отримати платну гру безкоштовно.

Головна пастка полягає у проханні вийти зі свого облікового запису та ввести дані чужого Apple ID, який нібито містить куплені ігри. Дитина думає, що просто завантажить гру, але насправді, вводячи чужий логін і пароль в налаштуваннях айфона, вона передає повний контроль над пристроєм шахраям.

Блокування та шантаж: Щойно жертва вводить дані аферистів, вони дистанційно активують «Режим втрати» через iCloud. Гаджет миттєво перетворюється на «цеглину», а на екрані з’являється повідомлення: «Телефон втрачено. Для розблокування зв’яжіться з власником» та контактні дані.

За розблокування злочинці вимагають переказати гроші на картку. Суми зазвичай називають «підйомні» для підлітків або їхніх батьків — від 500 до 1500 гривень, розраховуючи на те, що жертва заплатить, аби уникнути проблем. Іноді шахраї навіть представляються службою підтримки, щоб виглядати переконливіше.

Як захиститися: Фахівці наголошують: Apple ID — це цифровий паспорт пристрою. Його не можна вводити на сумнівних сайтах, а тим паче — не можна входити в чужі акаунти на своєму основному пристрої. Батькам радять провести з дітьми розмову про цифрову гігієну та налаштувати функцію «Сімейний доступ», щоб контролювати завантаження програм.