Кігнець епохи: Samsung поставила хрест на цілому ряді смартфонів

Корпорація Samsung припинила випускати нові версії програмного забезпечення (ПЗ) для всіх смартфонів серії Galaxy Note. На це звернуло увагу видання GizmoChina.

Компанія додала всі пристрої серії Galaxy Note до списку застарілих. З цього моменту фірма більше не випускатиме оновлення Android для девайсів. До лінійки флагманів, які вийшли в 2020 році, входять Galaxy Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra і Note 20 Ultra 5G. За словами журналістів, Samsung фактично поховали ці пристрої.

У серію Galaxy Note входили флагманські смартфони з великим екраном, потужним процесором і вбудованим стилусом. У матеріалі йдеться, що фірма раптово перестала їх випускати — реліз 2020 року виявився останнім. Фахівці відзначили, що, хоча Samsung не буде готувати оновлення Android, вона іноді може випускати для Galaxy Note патчі безпеки — але тільки у виняткових випадках, при виявленні небезпечних вразливостей.

«Ці пристрої довгий час отримували щомісячні оновлення безпеки, перш ніж їх перевели на щоквартальний цикл оновлення, а потім на дворічний», — зазначили автори. Користувачам апаратів Galaxy Note журналісти порадили переходити на новіші пристрої.