Інсайдери розсекретили ноутбук Samsung Galaxy Book 6 Pro

Компанія Samsung готується до запуску ноутбука Galaxy Book 6 Pro, реліз якого заплановано на перший квартал 2026 року. Завдяки базі даних сертифікації Safety Korea стали відомі особливості дизайну пристрою

Ноутбук зберіг класичний строгий вигляд із сірою кришкою, проте логотип змістився ближче до верхнього краю. Очікується вихід двох версій моделі — 14-дюймової (NT940XJG) та 16-дюймової (NT960XJG).

Згідно з даними бенчмарку Geekbench, апаратну основу новинки складе процесор Intel Panther Lake Core Ultra 338H у поєднанні з графікою Intel Arc. Максимальна конфігурація передбачає до 32 ГБ оперативної та 16 ГБ відеопам’яті.

Автономність забезпечуватимуть акумулятори різної ємності: 65,9 Вт·год для молодшої моделі та 76,6 Вт·год для старшої версії. Офіційна презентація ультрабука очікується на виставці CES 2026, яка пройде на початку січня.