Визначено найшвидшого мобільного оператора України в 2025 році

Французька компанія nPerf, відома своїми незалежними дослідженнями якості зв’язку, опублікувала звіт щодо роботи українських мобільних операторів у 2025 році. За підсумками масштабного тестування, беззаперечним лідером став «Київстар», показавши найкращі результати за більшістю ключових параметрів.

Швидкість та затримка «Київстар» продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження даних — 40,85 Мбіт/с. Конкуренти відстали помітно: Vodafone показав 32,82 Мбіт/с, а lifecell — 30,92 Мбіт/с. Також лідер рейтингу забезпечує найшвидше вивантаження файлів (14,45 Мбіт/с) та найменшу затримку (ping) — 40,77 мс, що є критично важливим показником для онлайн-ігор та відеодзвінків.

Якість сервісів У категорії відеострімінгу першість розділили «Київстар» та Vodafone — обидва оператори забезпечують комфортний перегляд відео у високій якості для 75% користувачів. У веб-серфінгу всі три гравці ринку показали майже ідентичні результати.

Загальний рейтинг (nPerf Score):

«Київстар» — 67 244 бали. Vodafone — 63 281 бал. lifecell — 60 834 бали.

Експерти відзначили, що «Київстар» показав найбільший прогрес за рік, покращивши свої показники на 13,3%. Втім, у сегменті фіксованого (домашнього) інтернету лідером 2025 року став Vodafone, видавши швидкість у 200,5 Мбіт/с проти 109,0 Мбіт/с у «Київстара».