Перехід на літній час 2026: коли і куди українці переводитимуть годинники

Попри тривалі дискусії та ухвалений Верховною Радою ще влітку 2024 року закон про скасування сезонного часу, цієї весни українцям знову доведеться переводити стрілки годинників. Оскільки документ досі перебуває на підписі у Президента і не набрав чинності, станом на березень 2026 року країна продовжує жити за старими правилами.

Коли переводимо годинники

Традиційно перехід на літній графік відбувається в останню неділю березня. У ніч із суботи на неділю, з 28 на 29 березня 2026 року, о 03:00 за київським часом стрілки потрібно перевести на одну годину вперед — на 04:00.

Більшість сучасних гаджетів (смартфони, комп’ютери, фітнес-браслети) змінять час автоматично. Проте механічні годинники та дисплеї побутової техніки доведеться налаштовувати вручну, щоб не запізнитися на важливі плани в неділю. Через цей перехід ми спатимемо на годину менше, натомість отримаємо приємний бонус у вигляді довшого світлового дня.

Як легко пережити «викрадену» годину сну

Для нашого організму такий часовий стрибок — це стрес, який часто супроводжується дратівливістю, зниженням концентрації та сонливістю. Щоб мінімізувати ці наслідки, лікарі рекомендують: