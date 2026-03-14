life

Перехід на літній час 2026: коли і куди українці переводитимуть годинники

Більшість сучасних гаджетів (смартфони, комп'ютери, фітнес-браслети) змінять час автоматично.

Автор:
GSMinfo

Попри тривалі дискусії та ухвалений Верховною Радою ще влітку 2024 року закон про скасування сезонного часу, цієї весни українцям знову доведеться переводити стрілки годинників. Оскільки документ досі перебуває на підписі у Президента і не набрав чинності, станом на березень 2026 року країна продовжує жити за старими правилами.

Зміст статті

Коли переводимо годинники

Традиційно перехід на літній графік відбувається в останню неділю березня. У ніч із суботи на неділю, з 28 на 29 березня 2026 року, о 03:00 за київським часом стрілки потрібно перевести на одну годину вперед — на 04:00.

Більшість сучасних гаджетів (смартфони, комп’ютери, фітнес-браслети) змінять час автоматично. Проте механічні годинники та дисплеї побутової техніки доведеться налаштовувати вручну, щоб не запізнитися на важливі плани в неділю. Через цей перехід ми спатимемо на годину менше, натомість отримаємо приємний бонус у вигляді довшого світлового дня.

Як легко пережити «викрадену» годину сну

Для нашого організму такий часовий стрибок — це стрес, який часто супроводжується дратівливістю, зниженням концентрації та сонливістю. Щоб мінімізувати ці наслідки, лікарі рекомендують:

  • Зсунути графік: Почніть лягати спати та прокидатися на 10–15 хвилин раніше вже за кілька днів до вихідних.
  • Більше світла: Зранку відкривайте штори відразу після пробудження — природне сонячне світло допоможе мозку швидше перемикнутися.
  • Цифровий детокс: За годину до сну відкладіть смартфони. Синє світло екранів заважає виробленню мелатоніну.
  • Режим харчування: Пийте достатньо води та намагайтеся уникати надлишку кофеїну в другій половині дня.
Поділитися цією статтею
Зараз на головній

Останні новини

