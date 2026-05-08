Windows 11 може стати швидшою: Microsoft тестує короткочасне «прискорення» процесора

Microsoft працює над новою функцією для Windows 11, яка має зробити систему відчутно швидшою у повсякденних сценаріях. Йдеться про Low Latency Profile — режим короткострокового прискорення, який автоматично підвищує частоту процесора під час виконання пріоритетних дій. Про це повідомляє Windows Central з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

За даними видання, функція вже тестується в межах програми Windows Insider. Вона активується під час запуску застосунків, відкриття системних панелей, меню «Пуск» або контекстних меню. У такі моменти Windows 11 може короткочасно виводити процесор на максимальну частоту — приблизно на 1–3 секунди.

Як працює Low Latency Profile

Ідея функції полягає не в постійному розгоні процесора, а в коротких імпульсах продуктивності саме тоді, коли користувач очікує швидкої реакції системи. Наприклад, під час відкриття браузера, поштового клієнта, меню «Пуск» або контекстного меню після натискання правою кнопкою миші.

За інформацією Windows Central, у внутрішніх тестах такий підхід може прискорити запуск вбудованих застосунків, зокрема Edge і Outlook, до 40%. А системні елементи інтерфейсу — меню «Пуск» і контекстні меню — можуть відкриватися до 70% швидше.

При цьому функція має працювати у фоновому режимі й не вимагати дій від користувача. Поки що невідомо, чи зможуть власники ПК вмикати або вимикати Low Latency Profile вручну. За даними джерел видання, вплив на автономність ноутбуків і температуру має бути мінімальним, оскільки прискорення триває лише кілька секунд.

Частина великого проєкту Windows K2

Low Latency Profile розробляється в межах ініціативи Windows K2. Це внутрішній проєкт Microsoft, спрямований на покращення ключових проблем Windows 11: продуктивності, стабільності та загального користувацького досвіду.

Окрім короткочасного підвищення частоти CPU, Microsoft також працює над оптимізацією застарілого коду Windows і перенесенням частини системних компонентів на WinUI 3. Усе це має зробити систему швидшою та більш узгодженою в роботі.

Водночас функція поки перебуває на ранньому етапі тестування. До офіційного релізу Microsoft може змінити тривалість прискорення, умови його активації або сам принцип роботи. Тому поки що варто сприймати Low Latency Profile як перспективну, але ще не фінальну можливість Windows 11.