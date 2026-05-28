CD Projekt RED пояснила, чому «Відьмак 3» втратить підтримку Windows 10: усе заради турботи про геймерів

Вчорашній анонс нового сюжетного доповнення Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt не обійшовся без ложки дьогтю. Разом із радісною звісткою CD Projekt RED оголосила про підвищення системних вимог та припинення офіційної підтримки Windows 10. Розробники вирішили не затягувати з паузою і пояснили мотиви такого рішення.

Офіційна позиція розробників

Пояснення з’явилися на офіційному форумі компанії від ком’юніті-менеджера під ніком Vinthir. За його словами, крок із відмовою від старої операційної системи зумовлений виключно турботою про фінальний досвід гравців:

NVIDIA незабаром планує припинити підтримку Windows 10, через що оптимізація гри під цю ОС завадила б впровадженню передових графічних технологій. Внутрішні стандарти: Сама студія CD Projekt RED всередині компанії вже повністю відмовилася від Windows 10, тому розробники фізично не можуть проводити повноцінне тестування нових збірок на цій системі.

Проте представник студії заспокоїв гравців: гра все одно запускатиметься на Windows 10 без особливих проблем. Особливо це стосується класичної версії 1.32, де немає трасування променів та інших сучасних графічних нововведень.

Пряма мова

«Коли ми підтримуємо якесь ПЗ, ми включаємо його в наші конвеєри тестування і багаторазово перевіряємо. Але ми не можемо зробити це з операційною системою, яку самі не використовуємо. Це не означає, що гра не працюватиме на Windows 10. Це означає, що ми не можемо гарантувати її працездатність. Ми не хочемо щось у вас забрати. Наша мета — надати вам усе найкраще. Зрештою, ви завжди можете повернутися до ранішої версії гри 1.32». — із заяви CD Projekt RED

Що відомо про майбутнє доповнення

Реліз сюжетного DLC Songs of the Past запланований на 2027 рік, точна дата наразі не повідомляється. У кулуарах ходять чутки, що CDPR планує використати це доповнення до своєї найуспішнішої гри як своєрідний місток до майбутньої частини франшизи, зробивши Цірі новою головною протагоністкою.