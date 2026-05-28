Портативність проти потужності: експерт порівняв мобільну GeForce RTX 5070 із настільною RTX 5060

У мережі з’явилося цікаве порівняння продуктивності графічних чіпів нового покоління від NVIDIA. Експерт Сергій Калашников зіставив можливості мобільної відеокарти GeForce RTX 5070, встановленої в ігровому ноутбуці MSI Katana 15 HX, та десктопної GeForce RTX 5060, яка працювала у зв’язці з потужним процесором Ryzen 7 9800X3D.
Тестування проводилося в популярних сучасних іграх у роздільній здатності 1080p, і результати виявилися вельми несподіваними.
Результати ігрових тестів (1080p)
У більшості тайтлів карти йдуть практично ніздря в ніздрю, демонструючи мінімальний розрив у кадрах:
- Cyberpunk 2077: 55 fps на настільній RTX 5060 проти 57 fps на мобільній RTX 5070.
- Cyberpunk 2077 (з RT та DLSS): повний паритет — обидві карти видали по 47 fps.
- Horizon Forbidden West: 59 fps (десктоп) проти 62 fps (ноутбук).
- Resident Evil Requiem: 77 fps на настільній карті та 80 fps на мобільній.
- Silent Hill f: важка гра показала скромні 30 fps на ПК та 29 fps на ноутбуці.
- Ghost of Tsushima: абсолютна рівність — по 49 fps на кожній системі.
- Crimson Desert: 56 fps (настільна) проти 59 fps (мобільна).
- Red Dead Redemption 2: одна з небагатьох ігор, де десктоп помітно вирвався вперед — 78 fps проти 73 fps у ноутбука.
- Death Stranding 2: 62 fps на настільній версії та 61 fps на мобільній.
- Dying Light The Beast: ноутбучна графіка показала кращий результат — 46 fps проти 40 fps у ПК.
Тести наочно демонструють, що мобільна версія RTX 5070 за своєю чистою продуктивністю максимально наближена до настільної карти молодшого класу — RTX 5060. Експерт наголошує, що порівнювати ноутбучну RTX 5070 із її повноцінною настільною «сестрою» взагалі немає сенсу — у такому випадку розрив на користь десктопного варіанту буде занадто величезним.