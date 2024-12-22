Lenovo Legion S стане першою сторонньою консоллю на SteamOS

Компанія Lenovo офіційно анонсувала дату презентації нових ігрових пристроїв. Захід під назвою «Lenovo Legion x AMD: майбутнє ігрових портативних пристроїв» відбудеться 7 січня в Лас-Вегасі, але найцікавіше, що одна з консолей буде працювати на SteamOS.

Раніше авторитетний інсайдер Еван Бласс показав офіційні рендери консолі Lenovo Legion Go S, на якій чітко видна кнопка Steam. Тепер же сам бренд заявив, що на заході буде присутній спеціальний гість: співавтор Valve SteamOS і Steam Deck П’єр-Лу Гриффе. Lenovo та AMD називають його «головним архітектором дизайну» Valve в рамках цього заходу. Цілком імовірно, що саме він анонсує підтримку SteamOS на консолі Lenovo.

Steam Deck на мінімалках? Lenovo Legion S стане першою сторонньою консольною на SteamOS.

Цікаво, що Гриффе не буде єдиним інтригуючим гостем на сцені: віце-президент Microsoft з ігрових пристроїв та екосистеми Xbox Джейсон Рональд також виступить на заході.

Залишилося дочекатися офіційної презентації, щоб дізнатися, наскільки крутою буде ця консоль.