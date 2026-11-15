OnePlus Turbo 6 та Turbo 6V порівняли між собою: чи варто переплачувати за дорожчу модель

Компанія OnePlus пропонує два смартфони серії Turbo 6, які мають практично однаковий дизайн, великі акумулятори та схожі камери. Однак між OnePlus Turbo 6 і Turbo 6V є кілька важливих технічних відмінностей, які можуть вплинути на вибір покупців. Фахівці Gizmochina порівняли характеристики обох пристроїв і з’ясували, чи виправдана доплата за дорожчу версію.

Обидва смартфони оснащені 6,78-дюймовими AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю 2772 × 1272 пікселів і піковою яскравістю 1800 ніт. Водночас OnePlus Turbo 6 підтримує частоту оновлення 165 Гц, тоді як молодша модель обмежена 144 Гц. Дорожча версія також отримала підтримку HDR Vivid, що забезпечує додаткові можливості під час перегляду сумісного відеоконтенту.

Головна різниця — продуктивність

Найсуттєвіша перевага OnePlus Turbo 6 полягає у використанні процесора Snapdragon 8s Gen 4 замість Snapdragon 7s Gen 4 у Turbo 6V. Обидва чипи виготовляються за 4-нанометровим техпроцесом, але старша модель має значно потужнішу графіку Adreno 825. Це особливо важливо для вимогливих мобільних ігор та роботи з ресурсомісткими застосунками.

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Крім того, Turbo 6 пропонує до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та швидкісний накопичувач UFS 4.1. Молодша модель обмежена 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і використовує накопичувач UFS 3.1. Водночас обидва пристрої працюють під керуванням Android 16 з оболонкою ColorOS 16.

Автономність та камери майже однакові

Обидва смартфони отримали кремній-вуглецеві акумулятори ємністю 9000 мА·год із підтримкою швидкого заряджання потужністю 80 Вт. Також передбачене дротове реверсивне заряджання на 27 Вт, завдяки якому можна поповнювати заряд інших пристроїв.

Камери практично не відрізняються. В обох випадках використовується основний 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією, додатковий 2-мегапіксельний монохромний сенсор і фронтальна камера на 16 Мп. Смартфони також мають стереодинаміки, NFC, інфрачервоний порт і захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69K.

На старті продажів у Китаї OnePlus Turbo 6V коштував від 1899 юанів (приблизно 270 доларів), тоді як Turbo 6 — від 2299 юанів (близько 330 доларів).

Таким чином, OnePlus Turbo 6 стане кращим вибором для користувачів, які часто грають у мобільні ігри та потребують максимальної продуктивності. Натомість Turbo 6V пропонує практично ті самі можливості щодо автономності, фотографування та повсякденного використання за доступнішою ціною.