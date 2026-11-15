OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V сравнили между собой: стоит ли переплачивать за более дорогую модель

Компания OnePlus предлагает два смартфона серии Turbo 6, которые имеют практически одинаковый дизайн, емкие аккумуляторы и схожие камеры. Однако между OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V есть несколько важных технических отличий, которые могут повлиять на выбор покупателей. Эксперты Gizmochina сравнили характеристики обоих устройств и выяснили, оправдана ли доплата за более дорогую версию.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2772 × 1272 пикселей и пиковой яркостью 1800 нит. При этом OnePlus Turbo 6 поддерживает частоту обновления 165 Гц, тогда как младшая модель ограничена 144 Гц. Более дорогая версия также получила поддержку HDR Vivid, что обеспечивает дополнительные возможности при просмотре совместимого видеоконтента.

Главное отличие — производительность

Самое существенное преимущество OnePlus Turbo 6 заключается в использовании процессора Snapdragon 8s Gen 4 вместо Snapdragon 7s Gen 4, установленного в Turbo 6V. Оба чипа изготовлены по 4-нанометровому технологическому процессу, но старшая модель оснащена значительно более мощной графической системой Adreno 825. Это особенно важно для требовательных мобильных игр и работы с ресурсоемкими приложениями.

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Кроме того, Turbo 6 оснащён до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и высокоскоростным накопителем UFS 4.1. Младшая модель ограничена 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и использует накопитель UFS 3.1. При этом оба устройства работают под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Автономность и камеры практически одинаковы

Оба смартфона оснащены кремний-углеродными аккумуляторами емкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также предусмотрена проводная реверсивная зарядка мощностью 27 Вт, благодаря которой можно заряжать другие устройства.

Камеры практически не отличаются. В обоих случаях используется основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, дополнительный 2-мегапиксельный монохромный сенсор и фронтальная камера на 16 Мп. Смартфоны также оснащены стереодинамиками, NFC, инфракрасным портом и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K.

В момент начала продаж в Китае OnePlus Turbo 6V стоил от 1899 юаней (примерно 270 долларов), тогда как Turbo 6 — от 2299 юаней (около 330 долларов).

Таким образом, OnePlus Turbo 6 станет лучшим выбором для пользователей, которые часто играют в мобильные игры и нуждаются в максимальной производительности. В свою очередь, Turbo 6V предлагает практически те же возможности в плане автономности, фотографирования и повседневного использования по более доступной цене.