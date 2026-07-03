Samsung бесплатно передаст 35 тысяч телевизоров: кто сможет их получить

Samsung Electronics передаст 35 тысяч специализированных телевизоров людям с нарушениями зрения и слуха. Компания седьмой год подряд стала поставщиком в рамках государственной программы Южной Кореи, призванной сделать телевидение более доступным для людей с инвалидностью.

Речь идет о 43-дюймовых Full HD Smart TV Samsung модели KU43F6310FFXKR. Поставки устройств планируется начать в конце июля и завершить до конца года.

Программа работает под управлением корейского регулятора в сфере СМИ и коммуникаций. Получателей будет определять специализированный фонд в соответствии с приоритетностью заявок. Люди с низким доходом и нарушениями зрения или слуха смогут получить телевизор бесплатно, остальные участники программы будут оплачивать часть стоимости.

Какие функции появятся в телевизорах

Новые телевизоры будут оснащены набором функций доступности для различных категорий пользователей. Для людей с нарушением цветового восприятия предусмотрен черно-белый режим, который повышает контрастность изображения. Также будет режим SeeColors, позволяющий настраивать красный, зеленый и синий цвета для лучшего различения объектов на экране.

Для пользователей с нарушениями слуха компания Samsung добавила функции работы с субтитрами: их можно будет выделять, изменять размер и положение на экране. Также телевизоры будут поддерживать многоканальный вывод звука.

Отдельная функция на базе ИИ будет помогать автоматически определять положение окна с сурдопереводом. Система сможет смещать субтитры так, чтобы они не перекрывали жестовый язык. Также предусмотрено увеличение отдельных участков экрана для людей со слабым зрением.

Навигация станет проще

Для людей с нарушениями зрения телевизоры будут оснащены голосовыми подсказками в меню, настройками скорости, высоты и типа голоса, а также режимом высокой контрастности.

В Samsung заявляют, что считают своей задачей создание среды, в которой любой желающий может просматривать телевизионный контент без лишних ограничений. Именно поэтому компания продолжает развивать технологии доступности в своих телевизорах.

Для рынка это ещё один пример того, как функции искусственного интеллекта и программные настройки могут использоваться не только для улучшения качества изображения, но и для обеспечения реальной инклюзивности.