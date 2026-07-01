Xiaomi представила Redmi K90 Ultra с огромной батареей и физическим вентилятором

Xiaomi пополнила линейку Redmi K90 новой моделью Redmi K90 Ultra. Смартфон вышел в Китае и представляет собой интересное предложение для пользователей, которым нужна высокая производительность, емкий аккумулятор и отзывчивый экран, но без цены полноценного флагмана.

Redmi K90 Ultra оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Это уже не самая новая, но по-прежнему очень мощная микросхема, которой должно хватить для ресурсоемких игр, многозадачности и работы с требовательными приложениями. В зависимости от конфигурации смартфон имеет 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra.

Redmi K90 Ultra (фото: Xiaomi)

Емкая батарея и очень яркий экран

Одной из главных особенностей модели стала батарея емкостью 8550 мА·ч. При обычном использовании этого должно хватить на несколько дней работы без подзарядки. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и обратную зарядку мощностью 22,5 Вт, то есть его можно использовать в качестве powerbank для других устройств.

Экран тоже выглядит довольно впечатляюще. Redmi K90 Ultra оснащён 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2772×1280 пикселей и частотой обновления до 165 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 9000 нит, а стандартная — до 3500 нит.

Камеры в этом смартфоне проще, чем в топовых флагманах. Спереди установлен 20-мегапиксельный модуль, а сзади — основная камера на 50 Мп с сенсором формата 1/1,55 дюйма, оптической стабилизацией и объективом f/1,68. Её дополняет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Смартфон получил систему активного охлаждения

Самая интересная деталь корпуса — физический вентилятор для охлаждения. Он спрятан возле блока камер, а небольшие отверстия видны в нижней части рамки этого модуля. По данным производителя, такая система может снижать температуру смартфона во время игры примерно на 10 градусов.

Кроме того, Redmi K90 Ultra оснащен стереодинамиками, настроенными при участии Bose, Android 16 с оболочкой HyperOS 3 и защитой корпуса по стандартам IP68 и IP69. Это означает высокий уровень защиты от пыли, погружения в воду и сильных струй воды.

В Китае Redmi K90 Ultra доступен в трёх цветах: серебристом, чёрном и голубом. Цены следующие:

12/256 ГБ — 2999 юаней, примерно 19 900 грн ;

— 2999 юаней, примерно ; 16/256 ГБ — 3199 юаней, примерно 21 200 грн ;

— 3199 юаней, примерно ; 12/512 ГБ — 3499 юаней, примерно 23 200 грн ;

— 3499 юаней, примерно ; 16/512 ГБ — 3699 юаней, примерно 24 500 грн.

Цены в гривнах являются ориентировочными и не включают налоги, доставку и возможную наценку в случае глобального выпуска.

Пока нет никаких признаков того, что Redmi K90 Ultra официально появится в Европе. Если Xiaomi всё же решит вывести эту модель на другие рынки, она может получить другое название — скорее всего, в рамках бренда Poco.