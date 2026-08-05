Samsung Galaxy Fit 4 готов к выходу: утечка раскрыла дизайн — и скромность обновления

Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit 4 скоро будет анонсирован: устройство появилось в базе данных регулятора FCC, что обычно предшествует выходу на рынок. Утечка раскрыла как дизайн новинки, так и главное обновление — правда, последнее оказалось довольно сдержанным.

Тот же вид, тот же формат

Судя по изображениям, Galaxy Fit 4 сохраняет узнаваемый «капсульный» форм-фактор предшественника: удлинённый сенсорный экран, оптический датчик пульса на обратной стороне и металлические контакты для зарядки. Расположение кнопки и крепления ремешка тоже не изменилось — внешне отличить новую модель от Fit 3 будет непросто.

Заявленная «главная» новинка — обновление Bluetooth с версии 5.3 до 5.4 с поддержкой Low Energy для более энергоэффективной связи. Полезно, но вряд ли способно само по себе побудить владельцев предыдущей модели к обновлению. Из других подтвержденных функций — датчик сердечного ритма, отслеживание сна и сенсорный экран.

Главная претензия — опять без GPS

Самый заметный недостаток — отсутствие встроенного GPS. Для фитнес-браслета это существенное ограничение: без собственного навигационного модуля точно отслеживать маршрут пробежки или велопрогулки можно только со смартфоном в кармане. И если для Samsung это стало традицией, то конкуренты пошли дальше — тот же Honor Band 11 Pro уже имеет собственный GPS. В Fit 4 нет ни Wi-Fi, ни NFC, ни LTE, поэтому это именно простой трекер, а не самодостаточный гаджет.

Утечка не раскрыла данных о батарее, экране и цене. Впрочем, появление в базе FCC обычно означает, что до анонса остаются считанные недели, поэтому официально новинку ожидают уже этой осенью. Samsung, похоже, делает ставку не на функции, а на цену: линейка Fit традиционно является одной из самых доступных на рынке, и именно доступность, а не характеристики, остаётся её главным аргументом против Xiaomi, Huawei и Fitbit.

Напомним, что август оказался насыщенным новинками в сфере носимых устройств: ранее мы писали, что Google готовит Pixel Watch 5 к презентации 12 августа, Huawei представила Watch GT 7, а Apple планирует выпустить Watch Series 12 и Ultra 4 осенью.