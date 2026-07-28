Тест автономности: Galaxy Z Fold8 Ultra обогнал своих предшественников, а Z Fold7 оказался аутсайдером

Энтузиаст сравнил время автономной работы четырёх складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Fold7 и Z Fold6. Результаты тестирования опубликовал автор YouTube-канала Lover of Tech.

Дольше всех продержался новый Galaxy Z Fold8 Ultra — 6 часов 43 минуты 19 секунд. Второе место занял Z Fold8 с результатом 6 часов 30 минут 35 секунд. Далее, с небольшим отрывом друг от друга, расположились прошлогодние модели: Z Fold6 проработал 5 часов 57 минут 44 секунды, а Z Fold7 — 5 часов 54 минуты 49 секунд. Именно Z Fold7 неожиданно продемонстрировал худшую автономность среди всех участников теста.

Тестирование проводилось без Wi-Fi, только в мобильной сети. Каждые 30 минут тестировщик переключался между внешним и внутренним гибкими экранами. Сценарий состоял из семи этапов: запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров/с, фоновое прослушивание аудио, просмотр роликов в TikTok, общение в соцсетях, воспроизведение видео 1440p со скоростью 60 кадров/с, фоновое воспроизведение музыки в YouTube Music и игровая нагрузка.

Разница между первым и последним местом составила около 48 минут, то есть новые флагманские складные смартфоны Samsung демонстрируют заметно лучшую автономность по сравнению с прошлогодним поколением. В то же время результат Z Fold7, уступившего даже более старой модели Z Fold6, стал главной неожиданностью тестирования.

Следует учитывать, что речь идет о неофициальном тестировании отдельного энтузиаста, а не о лабораторных измерениях производителя, поэтому в реальных условиях эксплуатации показатели могут отличаться.