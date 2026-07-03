AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны и планшеты июня: кто возглавил рейтинг

Бенчмарк AnTuTu опубликовал новый рейтинг самых производительных Android-смартфонов в Китае за июнь 2026 года. Первое место в флагманском сегменте занял iQOO 15 Ultra — модель, которая уже несколько раз возглавляла этот список, но в мае уступила позицию RedMagic 11S Pro+.

В июньском рейтинге iQOO 15 Ultra вновь вернулся на вершину. RedMagic 11S Pro+ на этот раз занял второе место, а тройку лидеров замкнул iQOO 15. Таким образом, два из трёх самых мощных Android-смартфонов в списке принадлежат бренду iQOO, входящему в экосистему Vivo.

Кто вошел в топ флагманов

Четвертое место в рейтинге занял Vivo X300 Ultra. Это еще один смартфон с приставкой Ultra, претендующий на звание одного из самых мощных Android-флагманов на рынке.

Самые мощные Android-смартфоны в Китае в июне 2026 года (источник: AnTuTu | Weibo)

На пятом месте оказался Realme GT 8 Pro. Далее в списке идут Honor Win, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro, iQOO 15T и Honor Magic 8.

Фактически рейтинг показывает, что в верхней части сегмента сохраняется очень плотная конкуренция между брендами Vivo, iQOO, RedMagic, Realme, Honor и Oppo. В то же время именно iQOO на этот раз выглядит сильнее всего, ведь сразу несколько моделей бренда вошли в десятку.

В среднем ценовом сегменте доминирует MediaTek

AnTuTu также опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов высшего среднего класса. Здесь тройка лидеров не изменилась по сравнению с маем: первое место занимает iQOO Z11, второе — Honor 600 Pro, третье — Honor Win Turbo.

Самые мощные Android-смартфоны среднего класса в Китае в июне 2026 года (источник: AnTuTu | Weibo)

На четвёртом месте дебютировал Oppo Reno 16 Pro. Далее в рейтинге расположились Oppo Reno 15 Pro, Xiaomi 17T, Oppo Reno 15, Redmi Turbo 5, Oppo K13 Turbo 5G и Realme Neo 7 SE.

Интересная деталь этого рейтинга — все десять моделей среднего класса работают на процессорах MediaTek Dimensity. В этом списке нет ни одного смартфона с чипом Qualcomm Snapdragon. Это хорошо показывает, насколько сильными стали позиции MediaTek именно в сегменте производительных, но не самых дорогих Android-смартфонов.

Планшеты также получили отдельный рейтинг

Кроме того, AnTuTu назвал самые мощные Android-планшеты июня. Первое место занял Vivo Pad 6 Pro, второе — iQOO Pad 6 Pro, а третье — Lenovo Legion Y700 пятого поколения.

Самые мощные планшеты на Android в Китае в июне 2026 года (источник: AnTuTu | Weibo)

В десятку также вошли OnePlus Pad 3 Pro, Oppo Pad 5 Pro, Honor MagicPad 3 Pro 13,3″, Redmi K Pad 2, H3C MegaBook, Oppo Pad 4 Pro и OnePlus Pad 2 Pro.

В отличие от смартфонов среднего класса, рейтинг планшетов оказался более разнообразным с точки зрения процессоров. В него вошли устройства не только с Qualcomm Snapdragon, но и с MediaTek Dimensity и даже Intel Core Ultra.

Стоит помнить, что рейтинг AnTuTu отражает, прежде всего, синтетическую производительность. В реальных условиях использования важны не только результаты тестов, но и автономность, нагрев, качество экрана и камеры, стабильность прошивки, а также цена.