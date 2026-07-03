AnTuTu назвав найпотужніші Android-смартфони та планшети червня: хто очолив рейтинг

Бенчмарк AnTuTu опублікував новий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів у Китаї за червень 2026 року. Перше місце у флагманському сегменті посів iQOO 15 Ultra — модель, яка вже кілька разів очолювала цей список, але в травні поступилася позицією RedMagic 11S Pro+.

У червневому рейтингу iQOO 15 Ultra знову повернувся на вершину. RedMagic 11S Pro+ цього разу опинився на другому місці, а трійку лідерів замкнув iQOO 15. Таким чином, два з трьох найпотужніших Android-смартфонів у списку належать до бренду iQOO, який входить до екосистеми Vivo.

Хто увійшов до топу флагманів

Четверте місце в рейтингу отримав Vivo X300 Ultra. Це ще один смартфон із приставкою Ultra, який претендує на статус одного з найпотужніших Android-флагманів на ринку.

Найпотужніші Android-смартфони в Китаї у червні 2026 року (джерело: AnTuTu | Weibo)

На п’ятій позиції розташувався Realme GT 8 Pro. Далі у списку йдуть Honor Win, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro, iQOO 15T та Honor Magic 8.

Фактично рейтинг показує, що у верхній частині сегмента зберігається дуже щільна конкуренція між брендами Vivo, iQOO, RedMagic, Realme, Honor та Oppo. Водночас саме iQOO цього разу виглядає найсильніше, адже одразу кілька моделей бренду потрапили до десятки.

У середньому класі домінує MediaTek

AnTuTu також опублікував рейтинг найпродуктивніших смартфонів вищого середнього класу. Тут трійка лідерів не змінилася порівняно з травнем: перше місце займає iQOO Z11, друге — Honor 600 Pro, третє — Honor Win Turbo.

Найпотужніші Android-смартфони середнього класу в Китаї у червні 2026 року (джерело: AnTuTu | Weibo)

На четвертій позиції дебютував Oppo Reno 16 Pro. Далі розташувалися Oppo Reno 15 Pro, Xiaomi 17T, Oppo Reno 15, Redmi Turbo 5, Oppo K13 Turbo 5G та Realme Neo 7 SE.

Цікава деталь цього рейтингу — усі десять моделей середнього класу працюють на процесорах MediaTek Dimensity. Жодного смартфона з чипом Qualcomm Snapdragon у цьому списку немає. Це добре показує, наскільки сильними стали позиції MediaTek саме в сегменті продуктивних, але не найдорожчих Android-смартфонів.

Планшети теж отримали окремий рейтинг

Окремо AnTuTu назвав найпотужніші Android-планшети червня. Перше місце посів Vivo Pad 6 Pro, друге — iQOO Pad 6 Pro, а третє — Lenovo Legion Y700 п’ятого покоління.

Найпотужніші планшети Android у Китаї у червні 2026 року (джерело: AnTuTu | Weibo)

До десятки також увійшли OnePlus Pad 3 Pro, Oppo Pad 5 Pro, Honor MagicPad 3 Pro 13,3″, Redmi K Pad 2, H3C MegaBook, Oppo Pad 4 Pro та OnePlus Pad 2 Pro.

На відміну від смартфонів середнього класу, рейтинг планшетів виявився різноманітнішим за процесорами. У ньому є пристрої не лише з Qualcomm Snapdragon, а й з MediaTek Dimensity та навіть Intel Core Ultra.

Варто пам’ятати, що рейтинг AnTuTu показує насамперед синтетичну продуктивність. У реальному використанні важливими залишаються не лише бали в тестах, а й автономність, нагрів, якість екрана, камери, стабільність прошивки та ціна.