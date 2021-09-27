Названо 5 корисних функцій датчика освітлення в смартфоні

Датчик освітлення – один з численних сенсорів смартфона. Але навіщо він потрібен і яке його завдання? Розповідаємо про 5 корисних функцій датчика освітлення в телефоні.





Датчик освітлення – невелика деталь, розташована у верхній частині мобільного телефону, поруч з розмовним динаміком. Його головне завдання – розпізнавання рівня навколишнього освітленості і автоматичне регулювання яскравості екрану. Але на цьому корисні функції датчика освітлення не закінчуються.

Захист здоров’я очей

Основна функція датчика освітлення – автоматичне регулювання яскравості. Це особливо актуально в нічний час, коли занадто яскравий екран може привести до перенапруження очей. Багато хто недооцінює, як сильно тривала робота з телефоном при максимальній яскравості може нашкодити зору.

Датчик освітлення в нічний час стежить за умовами освітлення, а потім автоматично виставляє мінімальну яскравість. Якщо взяти телефон в темний час, буде виставлена ​​комфортна яскравість, яка не викликає різі в очах.

Яскравий екран на сонці

Якщо на вулиці яскраво світить сонце, екран телефону починає блікувати, а його вміст стає практично невиразним. Іноді світло виявляється настільки сліпучим, що на екрані важко навіть знайти смужку яскравості, щоб її налаштувати. Датчик освітлення дозволяє автоматично включати максимальний рівень яскравості, щоб при сильному сонячному світлі інформація на екрані була добре помітна.

Економія заряду батареї

Користувачі часто звикають до підвищеної яскравості екрану, тому при низькій освітленості забувають її зменшити. Через це включена на максимум яскравість без потреби витрачає заряд батареї. А так як дисплей телефону займає перше місце по споживанню заряду, то і мобільний пристрій розрядиться набагато швидше.

Відключення екрану під час розмови

Тут все просто – коли людина розмовляє по телефону і прикладає його до вуха, датчик освітленості (а також датчик наближення) відключать дисплей в уникненні випадкових натискань.

Для роботи чохла зі світлодіодами

Серед різноманіття аксесуарів для телефонів є і чохли зі світлодіодами. Вони підсвічують телефон, наприклад, коли приходить повідомлення або коли потрібен додатковий спалах для зйомки. Функції залежать від виробника, але більшість таких чохлів працюють за допомогою датчика освітлення. Наприклад, якщо чохол загоряється у вечірній час, датчик освітлення фіксує цей період і відправляє інформацію про це аксесуару, а той починає роботу.