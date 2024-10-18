Працювати за ПК стоячи виявилось так само шкідливо, як і сидячи

Столи-трансформери часто подаються як ідеальне рішення для тих, хто проводить багато часу в офісі, сидячи перед екраном. Однак дослідження, проведене останніми роками, показало, що ці столи не можуть компенсувати нестачу фізичної активності і навіть можуть збільшити ризик виникнення таких захворювань, як варикозне розширення вен і утворення тромбів у ногах.

Крім того, дослідження за участю понад 80 000 дорослих у Великій Британії виявило, що робота стоячи не знижує ризик інсульту і серцевої недостатності, всупереч поширеній думці.

Як проводилося дослідження

Дослідження, проведене Сіднейським університетом, показало, що тривале перебування на ногах, понад дві години на день, може збільшити ризик розвитку серйозних захворювань, таких як тромбоз глибоких вен і варикозне розширення вен. Результати були опубліковані в Міжнародному журналі епідеміології.

Доктор Метью Ахмаді, професор факультету медицини та охорони здоров’я Сіднейського університету, рекомендує людям, які багато сидять або стоять, регулярно робити перерви і рухатися протягом дня.

«Ключовий висновок нашого дослідження полягає в тому, що занадто тривале стояння не може компенсувати нестачу фізичної активності та може бути шкідливим для здоров’я деяких людей з точки зору кровообігу», – зазначив Ахмаді.

Вчені з’ясували, що тривале стояння не сприяє поліпшенню здоров’я серцево-судинної системи в довгостроковій перспективі і навіть підвищує ризик виникнення проблем із кровообігом.

Щоб встановити, чи приносить положення стоячи будь-які переваги для здоров’я, дослідники вивчили дані 83 013 дорослих, які є частиною бази даних медичних записів британського біобанку.

Учасники дослідження, які не мали раніше серцево-судинних захворювань, носили на зап’ястях пристрої для відстеження активності. У результаті було виявлено, що з кожними додатковими 30 хвилинами перебування на ногах понад дві години ризик виникнення захворювань системи кровообігу зростав на 11%.

Що ж робити, щоб знизити шкоду сидячого способу життя?

Дослідники не змогли виявити, що стояння знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інсульт, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця.

Професор Еммануель Стаматакіс, директор Дослідницького центру Mackenzie Wearables у Сіднейському університеті, зазначив: «Для людей, які регулярно та довго сидять, найкращим способом знизити ризик серцево-судинних захворювань може бути збільшення кількості рухів протягом дня та регулярні фізичні вправи».

“Не забувайте регулярно робити перерви. Гуляйте, ходіть на зустрічі пішки, піднімайтеся сходами. Під час поїздок на великі відстані обов’язково робіть зупинки або використовуйте обідню перерву, щоб відпочити від робочого столу і порухатися».

Емілі Макграт, старша кардіохірургічна медсестра Британського фонду серця, яка не брала участі в дослідженні, зазначила, що отримані результати підкреслюють важливість активності протягом робочого дня.

«Чим більше людей зможуть уникнути нерухомості, тим краще», – сказала вона. «У довгостроковій перспективі дослідження показало, що час стояння не був пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Однак у деяких людей він міг мати інші наслідки для здоров’я системи кровообігу. Важливо бути активним, щоб знизити цей ризик».