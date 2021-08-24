Два хіта: Comfobuds Pro і Comfobuds 2 від 1MORE продаються зі знижками

Компанія 1MORE оголосила про акцію на бездротові навушники Comfobuds Pro і Comfobuds 2 . В рамках спепцпропозиції пристрої можна придбати в зі значною знижкою.





Вбивця AirPods Pro

Бездротові навушники 1MORE Comfobuds Pro з самого початку отримали прізвисько «вбивці AirPods Pro». Comfobuds Pro оснащені 13,4-мм титановими композитними динамічними драйверами, що забезпечують збалансований звук в частотному діапазоні 20-20000 Гц.

Навушники підтримують фірмову технологію активного шумозаглушення 1MORE QuietMax, що поєднує гібридну технологію ANC, точну настройку звуку, двохдіапазонний ANC і шумозаглушення вітру. Пристрій має такі регульовані режими ANC:

потужний (ANC strong, 35-40 Дб, може використовуватися в аеропорту або залізничній станції),

м’який (ANC mild),

наскрізний (Pass-Through),

стійкий до вітру (Wind Noise Resistant).

Для активації м’якого режиму і стійкого до вітру потрібно завантажити додаток 1MORE Music.

Шість мікрофонів (по 3 в кожному навушнику) разом з розумним алгоритмом пригнічують навколишній шум, посилюючи голос користувача для забезпечення високої якості звуку під час телефонних дзвінків.

Навушники мають ергономічним дизайном, вони розроблені щоб підходити під будь-які вуха. Три пари додаткових вкладишів допоможуть вибрати відповідний розмір.

За допомогою настроюваного сенсорного управління можна перемикатися між режимами шумозаглушення, відповідати на телефонний дзвінок і припиняти розмову, активувати голосового помічника, а також включати і зупиняти відтворення музики.

Вбудовані інфрачервоні датчики дозволяють автоматично припиняти відтворення музики, коли користувач виймає навушники з вух, і відновлювати його, коли він знову їх одягає. Навушники з’єднуються з пристроєм, як тільки відкривається зарядний футляр.

1MORE Comfobuds Pro мають невелику вагу (5,5 г кожен навушник), стійкі до вологи і поту відповідно до стандарту IPX4.

В автономному режимі тривалість роботи пристрою складає близько 6 годин з включеним ANC і 8 годин з вимкненим ANC (до 28 годин з урахуванням зарядного футляра). Завдяки підтримці швидкої зарядки, всього 15 хвилин зарядки достатньо для прослуховування музики протягом двох годин.

Музика від звукорежисера – 1MORE ComfoBuds 2

Новинка оснащена 13,4-мм динамічними драйверами, що забезпечують більш сильне відтворення середніх і високих частот. Настроюванням звучання ComfoBuds 2 теж займався звукорежисер і музикант Лука Біньярді (Luca Bignardi).

ComfoBuds 2 оснащені 12 музичними еквалайзер, побудованими на технології Sonarworks PRO, дозволяючи вибрати найбільш підходящий для жанру відтворення музики. Слід зазначити, що цю функцію має тільки глобальна версія ComfoBuds 2 Aurora Blue.

Підтримка навушниками бездротового протоколу Bluetooth 5 забезпечує плавне підключенням на високій швидкості. Для їх сполучення з мобільним пристроєм досить відкрити зарядний футляр.

ComfoBuds 2 мають ігровий режим, що дозволяє значно зменшити затримку при відтворенні мобільних ігор. Подвійні вбудовані мікрофони (всього – 4) системи шумозаглушення Environmental Noise Cancellation (ENC) ефективно видаляють зовнішні перешкоди, одночасно посилюючи голос і забезпечуючи відмінну чутність під час телефонної розмови.

З урахуванням використання зарядного футляра, ComfoBuds 2 здатні пропрацювати в автономному режимі до 24 годин. Водостійке виконання відповідно до стандарту IPX5 дозволяє брати їх з собою на тренування в будь-яку погоду. Завдяки вбудованим датчикам навушники автоматично припиняють відтворення музики, коли ви їх виймаєте з вух, і відновлюють його, коли навушники повертають назад. Навушники підтримують сенсорне управління, мають компактні розміри і невелику вагу (4,3 г – кожен навушник).

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