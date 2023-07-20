Ілон Маск заявив, що може накачати автомобільну шину не лише ротом

Ілон Маск може пуком накачати автомобільну шину. Про це мільярдер заявив , коментуючи пост акаунту Shibetoshi Nakamoto у Twitter про те, що в середньому людина за добу випускає кишкові гази 17 разів.

“Я можу пукнути досить сильно, щоб накачати автомобільну шину”, – написав Маск.

Його пост за кілька годин набрав близько 900 тис. переглядів та понад 13 тис. лайків.

У коментарях під повідомленням Маска дала про себе знати сестра мільярдера – Тоска Маск. Вона заявила, що може підтвердити нетривіальну здатність брата.

Своїми коментарями іронічними поділилися й інші користувачі Twitter. Багато хто почав порівнювати Маска з Чаком Норрісом . Причому не завжди на користь мільярдера. Наприклад, користувач під ніком Dusk написав, що Норріс куди потужніший, оскільки здатний як свічку згасити пуком Сонце.

Не обійшлося у коментарях і без згадок головного опонента Ілона Маска – Марка Цукерберга . Користувач під ніком TheDogGlory жартома припустив, що після повідомлення Маска про шину глава Meta напевно почав готуватися до змагання з випуску газів.