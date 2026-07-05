Xiaomi закриває цілу серію смартфонів: компанія зосередиться на інших моделях

Лінійка смартфонів Xiaomi Civi, яка позиціонувалася насамперед як стильна, орієнтована на дизайн серія, припиняє своє існування. За інформацією перевіреного китайського інсайдера Digital Chat Station, компанія більше не випускатиме нових пристроїв під цією маркою, і жодних ознак її реанімації в найближчому майбутньому не спостерігається.

Історія серії, яка ставила на зовнішній вигляд

Перший смартфон Xiaomi Civi дебютував у вересні 2021 року одразу у трьох яскравих, помітних кольорових варіантах — саме дизайн тоді подавали як головну перевагу пристрою, наскільки привабливу, що новий смартфон навіть не хотілося ховати в чохол. Втім, схоже, ставка виключно на зовнішній вигляд не виправдала себе комерційно — особливо на тлі конкурентів, які за порівнянну ціну пропонували цікавішу технічну начинку.

Показово, що ще у лютому 2026 року з’являлася інформація про підготовку моделі Xiaomi Civi 6 — тобто рішення закрити серію ухвалили доволі раптово, без явних попередніх сигналів.

На що Xiaomi зробить ставку натомість

Замість серії Civi компанія планує сфокусуватися на лінійці T — нещодавно в Китаї вже представили модель Xiaomi 17T. Паралельно Digital Chat Station поділився ще однією деталлю: Xiaomi готує смартфон з великим 7-дюймовим екраном, а також окрему Pro-версію з дисплеєм 6,59 дюйма. Ймовірно, більший з двох пристроїв вийде під брендом Redmi — за наявними даними, він отримає акумулятор на 10 000 мАг та потужну специфікацію, орієнтовану на геймерів або користувачів, яким потрібна продуктивність для вимогливих задач.

Деталі поки що не розкриваються, і чекати офіційного анонсу доведеться. Варто зауважити, що подібний “великий” смартфон готує не лише Xiaomi: аналогічний пристрій з 7-дюймовим екраном і частотою оновлення до 185 Гц розробляє й Honor.