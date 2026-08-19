Представлено електровелосипед YTO OG200 — з диванним сидінням на двох і вантажопідйомністю 200 кг

Європейські виробники дедалі наполегливіше шукають відповідь на запитання, скільки повсякденних функцій автомобіля можна перенести на два колеса. Французький бренд YTO пропонує свій варіант — електровелосипед OG200, який зовні описують як суміш вантажного велосипеда, мопеда сімдесятих і гольф-кара. Звучить дивно, виглядає ще дивніше, але за задумом це повноцінна заміна другого авто в сім’ї.

Головна особливість — довге «диванне» сидіння на водія й пасажира з окремими підніжками, як на класичних мопедах. Разом із передньою стійкою на 10 кг і заднім багажником стандарту MIK HD на 27 кг (з можливістю встановити дитяче крісло) виходить транспорт, здатний одночасно везти дорослого, пасажира чи дитину й щоденні закупи. Максимальне навантаження вражає — 200 кг за власної ваги близько 34 кг. Дизайнери явно сповідували принцип багатофункціональності, навіть круглий передній ліхтар на 60 люксів за сумісництвом працює примітивним дзеркалом.

Технічна начинка прагматична. У задній втулці стоїть мотор Bafang H550 на номінальні 250 Вт (до 600 Вт у піку) з моментом 60 Нм, батарея на 720 Вт·год зібрана на елементах LG і заряджається приблизно за п’ять годин, витримуючи до тисячі циклів. Заявлені 80 км запасу ходу автор першоджерела чесно називає оптимістичною лабораторною оцінкою — з пасажиром і вантажем реальність буде скромнішою. Їздить усе це на 20-дюймових колесах із широченними 4-дюймовими покришками Schwalbe, а зупиняється гідравлічними дисковими гальмами на 203 і 180 мм. Найспірніше рішення — базова трансмісія Shimano Tourney, як для машини такої ваги й ціни виглядає відвертою економією.

Коштує OG200 чималі 2499 євро (близько 125 тисяч гривень), збирається вручну поблизу Ліона, хоча більшість компонентів традиційно азійського походження. Це дорожче за звичайний міський електровелосипед, зате помітно компактніше й дешевше за повнорозмірні вантажні байки — саме в цю нішу «сімейного транспорту замість авто» французи й цілять.

Нагадаємо, філософій у світі електровелосипедів зараз кілька. Раніше ми писали про Scott Strike 2027, який пішов протилежним шляхом — менше електроніки й складних систем, більше простоти й ремонтопридатності.