Велосипед Ogle v3 Final Boss поєднав титан, 3D-друк і гальмівну систему авіаційного класу

Американський конструктор Джош Огл представив один із найбільш незвичайних гірських велосипедів цього року. Модель Ogle v3, яку автор називає Final Boss, майже повністю побудована навколо титану, індивідуального виробництва та інженерних рішень, набагато складніших, ніж зазвичай потрібно велосипеду.

Найцікавіша особливість прихована всередині рами. Замість стандартних гнучких гідравлічних шлангів Огл використав жорсткі титанові трубки діаметром 1/8 дюйма, або приблизно 3,2 мм.

За даними Bikerumor, такий тип трубок застосовується, зокрема, у військових конвертопланах V-22 Osprey. Вони розраховані на тиск до 4200 psi, тобто приблизно 290 барів. Сам Огл зміг випробувати велосипедну систему під тиском близько 3500 psi, або 241 бар — далі вже не дозволяло його обладнання.

Жорсткі магістралі приварені до фітингів усередині рами. Повністю відмовитися від звичайних шлангів неможливо: вони залишилися біля керма та між рухомими частинами задньої підвіски. Проте більша частина магістралі проходить саме через титанові трубки.

SILCA зазначає, що така схема практично не деформується під тиском, тому теоретично повинна забезпечувати чіткіше відчуття гальмівної ручки. Водночас сам автор не стверджує, що рішення робить велосипед легшим або практичнішим. Воно потребує більшої кількості з’єднань і значно ускладнює виробництво.

Частину рами друкують на 3D-принтері

Ogle v3 цікавий не лише гальмами. З’єднувальні елементи титанової рами виготовляє SILCA методом 3D-друку металом. Такий підхід дозволяє змінювати геометрію велосипеда під конкретного власника без повного перепроєктування конструкції.

Рама працює разом із підвіскою Ministry 3VO, яка забезпечує 150 мм ходу заднього колеса. В конструкції також використовуються спеціально виготовлені титанові шарніри та інші деталі.

Огл додав чимало декоративних елементів. На титанових компонентах можна знайти зображення Pac-Man, Godzilla та мотиви старих відеоігор. Зірка системи виконана в стилі Asteroids, а на верхній кришці рульової колонки вигравіювана карта міста Дуранго в масштабі 1:500 000. Лише її обробка на верстаті займає близько години.

Відповідною виявилася й ціна. Повністю зібраний Ogle v3 оцінюють приблизно у 27 500 доларів — за актуальним курсом це близько 1,22 млн гривень.

Тому Final Boss навряд чи стане масовою моделлю. Швидше це демонстрація того, наскільки далеко можна зайти у створенні велосипеда, якщо поєднати авіаційні матеріали, технології автоспорту, 3D-друк титану та майже штучне ручне виробництво.