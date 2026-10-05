Сірі кошенята на асфальті: Маск пояснив, що заважає Tesla Robotaxi працювати цілодобово

Раніше сервіс завершував роботу о 22:00. Коментуючи додаткову годину поїздок, Маск пояснив, що команда намагається навчити автомобілі надійно розпізнавати домашніх тварин за поганого освітлення. Як приклад він навів «сірих кошенят на сірому асфальті в темряві».

Про це керівник Tesla написав у X. Йдеться про ситуації, коли невеликий об’єкт майже зливається з дорогою. Для системи, яка орієнтується за зображенням із камер, це складніше завдання, ніж розпізнати добре освітлений автомобіль або дорожній знак.

Robotaxi operating hours moved from 10pm to 11pm.



The main thing we’re trying to solve is making sure that we don’t run over pets when they’re hard to see at night. Literally trying to avoid grey kittens on grey tarmac in the dark. https://t.co/y4HSVILLqd Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2026

Чому знову заговорили про лідари

Tesla робить ставку на камери та нейромережі, які аналізують зображення. Проте камерам потрібне світло: що його менше й що слабший контраст між об’єктом та фоном, то складніше вчасно помітити перешкоду.

Лідар працює інакше. Він надсилає лазерні імпульси та за їхнім відбиттям визначає відстань до предметів, формуючи тривимірну картину оточення. Завдяки власному випромінюванню такий сенсор значно менше залежить від зовнішнього освітлення. Радари доповнюють цю картину даними про відстань і швидкість об’єктів, хоча також мають обмеження, зокрема під час виявлення дрібних тварин.

Саме тому конкуренти комбінують різні датчики. Наприклад, система Waymo шостого покоління використовує 13 камер, чотири лідари та шість радарів. Їхні можливості доповнюють одна одну, хоча жоден набір сенсорів не гарантує уникнення всіх зіткнень.

Маск роками критикує використання лідарів для автономного водіння. Нинішня заява не означає, що Tesla змінює підхід: про встановлення додаткових сенсорів компанія не оголошувала.

Водночас Robotaxi вже перевозить пасажирів після заходу сонця. Отже, проблема не в повній забороні їздити в темряві, а в надійності розпізнавання складних ситуацій. Чому саме межа о 23:00 допомагає з цим упоратися, Маск не пояснив.