Сірі кошенята на асфальті: Маск пояснив, що заважає Tesla Robotaxi працювати цілодобово

Раніше сервіс завершував роботу о 22:00. Коментуючи додаткову годину поїздок, Маск пояснив, що команда намагається навчити автомобілі надійно розпізнавати домашніх тварин за поганого освітлення. Як приклад він навів «сірих кошенят на сірому асфальті в темряві».
Про це керівник Tesla написав у X. Йдеться про ситуації, коли невеликий об’єкт майже зливається з дорогою. Для системи, яка орієнтується за зображенням із камер, це складніше завдання, ніж розпізнати добре освітлений автомобіль або дорожній знак.
Чому знову заговорили про лідари
Tesla робить ставку на камери та нейромережі, які аналізують зображення. Проте камерам потрібне світло: що його менше й що слабший контраст між об’єктом та фоном, то складніше вчасно помітити перешкоду.
Лідар працює інакше. Він надсилає лазерні імпульси та за їхнім відбиттям визначає відстань до предметів, формуючи тривимірну картину оточення. Завдяки власному випромінюванню такий сенсор значно менше залежить від зовнішнього освітлення. Радари доповнюють цю картину даними про відстань і швидкість об’єктів, хоча також мають обмеження, зокрема під час виявлення дрібних тварин.
Саме тому конкуренти комбінують різні датчики. Наприклад, система Waymo шостого покоління використовує 13 камер, чотири лідари та шість радарів. Їхні можливості доповнюють одна одну, хоча жоден набір сенсорів не гарантує уникнення всіх зіткнень.
Маск роками критикує використання лідарів для автономного водіння. Нинішня заява не означає, що Tesla змінює підхід: про встановлення додаткових сенсорів компанія не оголошувала.
Водночас Robotaxi вже перевозить пасажирів після заходу сонця. Отже, проблема не в повній забороні їздити в темряві, а в надійності розпізнавання складних ситуацій. Чому саме межа о 23:00 допомагає з цим упоратися, Маск не пояснив.