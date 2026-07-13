Дизелю готують заміну: в Китаї створили 600-сильний водневий двигун для вантажівок

Weichai Power заявила про запуск важкого водневого двигуна WP15. Він розвиває до 600 к.с., видає 2800 Н·м крутного моменту та може стати альтернативою дизелю для далекобійних вантажівок.

Китайська компанія Weichai Power оголосила про важливий прорив у сфері водневого транспорту. Її новий двигун WP15, створений для важких комерційних машин, успішно пройшов повний цикл сертифікаційних випробувань за екологічним стандартом China VI. Тести відбулися 3 липня у випробувальному центрі CATARC Automotive Test Center у Тяньцзіні.

У компанії стверджують, що це перший у Китаї та світі важкий водневий двигун внутрішнього згоряння, який відповідає вимогам China VI. Важливо, що йдеться саме про двигун внутрішнього згоряння, а не про водневий паливний елемент. Тобто водень у ньому спалюється в циліндрах, як паливо в класичному моторі.

Що відомо про двигун WP15

Новий мотор отримав безпосереднє впорскування водню та іскрове запалювання. Його робочий об’єм становить 14,6 літра, а максимальна потужність сягає 600 к.с. Крутний момент — до 2800 Н·м. Заявлена максимальна ефективність гальмівної тепловіддачі становить 46,8%, що є високим показником для такого типу двигунів.

Характеристика Значення Назва двигуна Weichai WP15 Тип водневий ДВЗ Робочий об’єм 14,6 л Потужність до 600 к.с. Крутний момент до 2800 Н·м Теплова ефективність до 46,8% Стандарт викидів China VI Призначення важкий комерційний транспорт

Під час сертифікації двигун перевіряли у різних режимах роботи: холодний запуск, холостий хід, високе навантаження, робота на повній потужності та швидкі зміни навантаження. Це потрібно було для оцінки не лише викидів, а й стабільності та надійності двигуна в умовах, наближених до реальної експлуатації.

Де його можуть використовувати

Weichai Power позиціонує WP15 як рішення для важкого транспорту, де батарейні електромобілі не завжди зручні через вагу акумуляторів, час заряджання та потребу у великому запасі ходу. Насамперед двигун розрахований на техніку, яка працює під великим навантаженням або на довгих маршрутах.

Потенційні сфери застосування:

далекобійні вантажівки;

кар’єрні самоскиди;

портова техніка;

транспорт для металургійних підприємств;

великі водневі генератори.

Ще одна важлива деталь — понад 90% компонентів WP15 уніфіковані зі звичайними моторними платформами. Це може знизити витрати на виробництво, обслуговування та переоснащення техніки, адже виробникам не доведеться повністю відмовлятися від уже відпрацьованої інфраструктури двигунів.

Водночас водневий ДВЗ не варто плутати з «ідеально чистою» технологією. Його головна перевага — відсутність вуглецевих викидів під час використання водню як палива. Але для реальної екологічності важливо, щоб сам водень вироблявся «зеленим» способом, а не з викопного палива.

Weichai Power заявляє, що після сертифікації планує прискорити підготовку до масового виробництва та підтримувати демонстраційні водневі проєкти в Китаї. Якщо технологія справді виявиться економічно вигідною, водневі двигуни можуть стати проміжним рішенням для важкого транспорту між дизельними вантажівками та повністю електричними або паливно-елементними машинами.